https://sputniknews.com.tr/20240314/gram-altin-yeniden-yukselise-gecti-1081680046.html

Gram altın yeniden yükselişe geçti

Gram altın yeniden yükselişe geçti

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 32.1280 liradan, euro 35.2910 liradan güne başladı. Gram altın fiyatları ise iki günlük yatay seyrin ardından bugün yine 2 bin... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T09:40+0300

2024-03-14T09:40+0300

2024-03-14T09:48+0300

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Serbest piyasada 32,1260 liradan alınan dolar, 32,1280 liradan satılıyor. 35,2890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2910 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,0980 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1120 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 240 lira, çeyrek altın 3 bin 629 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 470 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 169 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.910 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.85 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.85.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 73.348 seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240313/gram-altin-ve-ceyrek-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-oldu-1081645369.html

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