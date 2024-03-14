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Gram altın yeniden yükselişe geçti
Gram altın yeniden yükselişe geçti
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 32.1280 liradan, euro 35.2910 liradan güne başladı. Gram altın fiyatları ise iki günlük yatay seyrin ardından bugün yine 2 bin... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 32,1260 liradan alınan dolar, 32,1280 liradan satılıyor. 35,2890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2910 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,0980 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1120 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 240 lira, çeyrek altın 3 bin 629 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 470 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 169 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.910 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.85 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.85.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 73.348 seviyesinde.
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gram altın fiyatları,gram altın ne kadar,altın alış fiyatları
gram altın fiyatları,gram altın ne kadar,altın alış fiyatları

Gram altın yeniden yükselişe geçti

09:40 14.03.2024 (güncellendi: 09:48 14.03.2024)
© AAaltın ve kuyumcu
altın ve kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 32.1280 liradan, euro 35.2910 liradan güne başladı. Gram altın fiyatları ise iki günlük yatay seyrin ardından bugün yine 2 bin 240 seviyesinde.
Serbest piyasada 32,1260 liradan alınan dolar, 32,1280 liradan satılıyor. 35,2890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2910 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0980 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1120 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 240 lira, çeyrek altın 3 bin 629 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 470 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 169 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.910 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 83.85 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.85.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin 73.348 seviyesinde.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
EKONOMİ
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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