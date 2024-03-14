https://sputniknews.com.tr/20240314/gazzeye-yardim-tasiyan-ikinci-gemi-guney-kibristan-yola-cikacak-1081693085.html

Gazze'ye 'yardım taşıyan' ikinci gemi Güney Kıbrıs'tan yola çıkacak

Gazze'ye 'yardım taşıyan' ikinci gemi Güney Kıbrıs'tan yola çıkacak

Sputnik Türkiye

Yapılan açıklamada, Gazze'ye gıda yardımı taşıyan ikinci bir geminin Güney Kıbrıs'ta yükleme yapmakta olduğunu ve pilot deniz rotasındaki ilk geminin kuşatma... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T15:06+0300

2024-03-14T15:06+0300

2024-03-14T15:06+0300

israil- filistin çatışması

güney kıbrıs

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filistin

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World Central Kitchen (WCK) Larnaka limanında bir gemiye bakliyat, konserve ton balığı, sebze, pirinç ve undan oluşan 300 tonluk gıda yardımı yüklendiğini açıkladı. Geminin ne zaman yola çıkacağını söylemeyen yetkililer, paletlerin gün sonuna kadar kontrol edilip yüklenmiş olması gerektiğini ifade etti.Yetkililer, Güney Kıbrıs'ın kargoları, varış noktalarında güvenlik kontrollerine gerek kalmamasını sağlamak için İsrail'in de dahil olduğu bir sürecin parçası olarak kontrol ettiğini vurguladı.Gazze için 200 ton gıda taşıyan ilk gemi Salı günü Güney Kıbrıs'tan yola çıkmıştı.Güney Kıbrıs hükümetinin desteğiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanyol Open Arms kuruluşuyla birlikte çalışan WCK, güvenlik nedeniyle yolculuğun ayrıntılarını vermeyeceğini söyledi.Kuruluşun kurucusu Jose Andres X'te yaptığı bir paylaşımda, kuruluşun Gazze'de yaklaşık 60 metrelik bir iskele hazırladığını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html

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güney kıbrıs, larnaka, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi