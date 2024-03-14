https://sputniknews.com.tr/20240314/fsb-rus-ordusuna-giden-gida-malzemelerini-zehirlemek-isteyen-terorist-grup-yakalandi-1081693849.html
FSB: Rus ordusuna giden gıda malzemelerini zehirlemek isteyen terörist grup yakalandı
FSB: Rus ordusuna giden gıda malzemelerini zehirlemek isteyen terörist grup yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg şehrinde ülkede yasaklı Rus Gönüllü Kolordusu (RDK) terör örgütü üyelerinin, Ukrayna’daki özel askeri... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T17:30+0300
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FSB’den yapılan açıklamada, tespit edilen gizli RDK hücresinin St. Petersburg sakini dört kişiden oluştuğu ve “Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla, özel askeri harekat bölgesinde bulunan Rus askerlere ve Rusya'nın yeni bölgelerinin sakinlerine insani yardım olarak gönderilmesi amaçlanan gıda ürünlerini oldukça zehirli bir kimyasalla zehirlemeyi amaçladığı” bildirildi.Hücre üyelerinin ayrıca St. Petersburg şehri ve Leningrad bölgesinde kritik öneme sahip sivil altyapı tesisler hakkında, gelecekte terör eylemlerini düzenleme amacıyla bilgi topladığı ifade edilen açıklamada, terör grubu tüm üyelerin gözaltına alındığı kaydedildi.Daha önce Rusya’nın Bryansk ve Belgorod bölgelerinde sınır muhafızlarına karşı gerçekleştirilen saldırıları ve sabotajları üstlenen RDK, Rusya’da terör örgütü olarak tanınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-sizmak-icin-yeni-girisim-1081691789.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, gıda
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, gıda
FSB: Rus ordusuna giden gıda malzemelerini zehirlemek isteyen terörist grup yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg şehrinde ülkede yasaklı Rus Gönüllü Kolordusu (RDK) terör örgütü üyelerinin, Ukrayna’daki özel askeri hareket bölgesinde görev yapan askerler ve ülkeye yeni katılan bölgelerin sakinlerine giden gıda ürünlerini zehirlemeye çalıştığını belirtti.
FSB’den yapılan açıklamada, tespit edilen gizli RDK hücresinin St. Petersburg sakini dört kişiden oluştuğu ve “Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla, özel askeri harekat bölgesinde bulunan Rus askerlere ve Rusya'nın yeni bölgelerinin sakinlerine insani yardım olarak gönderilmesi amaçlanan gıda ürünlerini oldukça zehirli bir kimyasalla zehirlemeyi amaçladığı” bildirildi.
Hücre üyelerinin ayrıca St. Petersburg şehri ve Leningrad bölgesinde kritik öneme sahip sivil altyapı tesisler hakkında, gelecekte terör eylemlerini düzenleme amacıyla bilgi topladığı ifade edilen açıklamada, terör grubu tüm üyelerin gözaltına alındığı kaydedildi.
Daha önce Rusya’nın Bryansk ve Belgorod bölgelerinde sınır muhafızlarına karşı gerçekleştirilen saldırıları ve sabotajları üstlenen RDK, Rusya’da terör örgütü olarak tanınmıştı.