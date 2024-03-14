https://sputniknews.com.tr/20240314/fransiz-senatosu-ukraynanin-guvenlik-garantilerine-iliskin-anlasmayi-onayladi-1081690421.html
Fransız Senatosu, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı
Fransız Senatosu, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı
Sputnik Türkiye
Fransız Senatosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 16 Şubat’ta başkent Paris’te Zelenskiy ile birlikte imzaladığı ve Ukrayna'nın güvenlik garantilerini içeren... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T14:03+0300
2024-03-14T14:03+0300
2024-03-14T14:03+0300
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Ukrayna ile 16 Şubat'ta imzaladığı işbirliği anlaşması Senatoda oylamaya sunuldu.Anlaşma 22 "hayır" oyuna karşı 293 "evet" oyu ile kabul edildi.Ulusal Meclis Genel Kurulunda 12 Mart'ta, Ukrayna'daki durum ele alınmış ve meclisin oylamasına sunulan anlaşma 99'a karşı 372 oyla kabul edilmişti.Oylama öncesi Genel Kurul'da konuşan Başbakan Gabriel Attal, "Bizim için Ukrayna'ya sırtımızı çevirmek, kendi değerlerimize sırt çevirmek anlamına geliyor" ifadesini kullanmış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya 2,6 milyar euro değerinde askeri malzeme gönderdiklerini belirtmişti.Anlaşmanın detayları16 Şubat’ta Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paris'te bir araya gelmiş, iki lider, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalamıştı.Macron, Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, “Bu, Ukrayna'yı uzun vadede destekleme kararlılığımızın bir göstergesidir" demişti.Macron, Paris ile Kiev arasındaki güvenlik anlaşmasının Ukrayna'nın NATO üyeliğine kadar yürürlükte kalacağını belirterek, “Paris ile Kiev arasındaki güvenlik anlaşması 10 yıllık bir süre için imzalandı ve Ukrayna NATO üyesi olana kadar yürürlükte kalacak" ifadesini kullandı.Fransız lider, Temmuz 2023'te Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesi sırasında G7 formatında verilen taahhütler kapsamında imzalanan anlaşmanın 2024 yılında Ukrayna'ya 3 milyar euroluk askeri yardım tahsis edilmesini içerdiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240311/macron-durdurulamiyor-kiev-ziyaretinin-tarihi-aciklandi-1081580386.html
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fransa, ukrayna, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, paris, kiev, güvenlik, anlaşma
Fransız Senatosu, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı
Fransız Senatosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 16 Şubat’ta başkent Paris’te Zelenskiy ile birlikte imzaladığı ve Ukrayna'nın güvenlik garantilerini içeren işbirliği anlaşmasını onayladı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Ukrayna ile 16 Şubat'ta imzaladığı işbirliği anlaşması Senatoda oylamaya sunuldu.
Anlaşma 22 "hayır" oyuna karşı 293 "evet" oyu ile kabul edildi.
Ulusal Meclis Genel Kurulunda 12 Mart'ta, Ukrayna'daki durum ele alınmış ve meclisin oylamasına sunulan anlaşma 99'a karşı 372 oyla kabul edilmişti.
Oylama öncesi Genel Kurul'da konuşan Başbakan Gabriel Attal, "Bizim için Ukrayna'ya sırtımızı çevirmek, kendi değerlerimize sırt çevirmek anlamına geliyor" ifadesini kullanmış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya 2,6 milyar euro değerinde askeri malzeme gönderdiklerini belirtmişti.
16 Şubat’ta Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paris'te bir araya gelmiş, iki lider, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalamıştı.
Macron, Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, “Bu, Ukrayna'yı uzun vadede destekleme kararlılığımızın bir göstergesidir" demişti.
Macron, Paris ile Kiev arasındaki güvenlik anlaşmasının Ukrayna'nın NATO üyeliğine kadar yürürlükte kalacağını belirterek, “Paris ile Kiev arasındaki güvenlik anlaşması 10 yıllık bir süre için imzalandı ve Ukrayna NATO üyesi olana kadar yürürlükte kalacak" ifadesini kullandı.
Fransız lider, Temmuz 2023'te Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesi sırasında G7 formatında verilen taahhütler kapsamında imzalanan anlaşmanın 2024 yılında Ukrayna'ya 3 milyar euroluk askeri yardım tahsis edilmesini içerdiğini kaydetti.