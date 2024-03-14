https://sputniknews.com.tr/20240314/fatih-terim-galatasarayin-efsane-yildizini-aliyor-yunanistana-imza-atmasi-kesin-gibi-1081677646.html

Fatih Terim, Galatasaray'ın efsane yıldızını alıyor: 'Yunanistan'a imza atması kesin gibi'

Fatih Terim, Galatasaray'ın efsane yıldızını alıyor: 'Yunanistan'a imza atması kesin gibi'

Sputnik Türkiye

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da Muslera’nın durumu belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek olan... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T08:20+0300

2024-03-14T08:20+0300

2024-03-14T08:20+0300

spor

fatih terim

galatasaray

futbol

transfer

transfer yasağı

maç

yunanistan

panathinaikos

kaleci

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Süper Lig devi Galatasaray'da sene sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera 'yeni sözleşme imzalanacak mı' diye beklenirken tecrübeli kaleci için yeni bir seçenek ortaya çıktı.Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in, Galatasaray'dan eski oyuncusu Muslera'yı transfer etmek istediği iddia edildi.Yeni Açık'tan Yakup Çınar yaptığı bir konuşmada, "Fernando Muslera sezon sonunda gidiyor. Ben ‘Dursun Özbek yönetimi mayısın sonunda yapılacak seçimde yine seçilir, 1+1 sözleşme verir.’ diye düşünüyordum. Bana şu söylendi: ‘Babası çağırıyor.’ Panathinaikos…” dedi.11 Ağustos 2011 tarihinde transfer olduğu Galatasaray’da 400 maça çıkan çıkan Muslera burada 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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fatih terim, galatasaray, futbol, transfer, transfer yasağı, maç, yunanistan, panathinaikos, kaleci