https://sputniknews.com.tr/20240314/fatih-terim-galatasarayin-efsane-yildizini-aliyor-yunanistana-imza-atmasi-kesin-gibi-1081677646.html
Fatih Terim, Galatasaray'ın efsane yıldızını alıyor: 'Yunanistan'a imza atması kesin gibi'
Fatih Terim, Galatasaray'ın efsane yıldızını alıyor: 'Yunanistan'a imza atması kesin gibi'
Sputnik Türkiye
Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da Muslera’nın durumu belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek olan... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T08:20+0300
2024-03-14T08:20+0300
2024-03-14T08:20+0300
spor
fatih terim
galatasaray
futbol
transfer
transfer yasağı
maç
yunanistan
panathinaikos
kaleci
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079074584_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_f0448e6861c02b32153ecf70fb7ced6f.jpg
Süper Lig devi Galatasaray'da sene sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera 'yeni sözleşme imzalanacak mı' diye beklenirken tecrübeli kaleci için yeni bir seçenek ortaya çıktı.Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in, Galatasaray'dan eski oyuncusu Muslera'yı transfer etmek istediği iddia edildi.Yeni Açık'tan Yakup Çınar yaptığı bir konuşmada, "Fernando Muslera sezon sonunda gidiyor. Ben ‘Dursun Özbek yönetimi mayısın sonunda yapılacak seçimde yine seçilir, 1+1 sözleşme verir.’ diye düşünüyordum. Bana şu söylendi: ‘Babası çağırıyor.’ Panathinaikos…” dedi.11 Ağustos 2011 tarihinde transfer olduğu Galatasaray’da 400 maça çıkan çıkan Muslera burada 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/italyada-sike-krizi-baskan-kendi-oyuncularini-ispiyonladi-futbolcular-toplu-aciklama-yapti-1081643381.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079074584_151:0:2850:2024_1920x0_80_0_0_562a96cbc5f4233f6a0dccdd24db484e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih terim, galatasaray, futbol, transfer, transfer yasağı, maç, yunanistan, panathinaikos, kaleci
fatih terim, galatasaray, futbol, transfer, transfer yasağı, maç, yunanistan, panathinaikos, kaleci
Fatih Terim, Galatasaray'ın efsane yıldızını alıyor: 'Yunanistan'a imza atması kesin gibi'
Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da Muslera’nın durumu belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek olan Muslera için Fatih Terim'in devreye girdiği konuşuluyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da sene sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera 'yeni sözleşme imzalanacak mı' diye beklenirken tecrübeli kaleci için yeni bir seçenek ortaya çıktı.
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in, Galatasaray'dan eski oyuncusu Muslera'yı transfer etmek istediği iddia edildi.
Yeni Açık'tan Yakup Çınar yaptığı bir konuşmada, "Fernando Muslera sezon sonunda gidiyor. Ben ‘Dursun Özbek yönetimi mayısın sonunda yapılacak seçimde yine seçilir, 1+1 sözleşme verir.’ diye düşünüyordum. Bana şu söylendi: ‘Babası çağırıyor.’ Panathinaikos…” dedi.
11 Ağustos 2011 tarihinde transfer olduğu Galatasaray’da 400 maça çıkan çıkan Muslera burada 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.