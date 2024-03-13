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İtalya'da şike krizi: Başkan kendi oyuncularını ispiyonladı, futbolcular toplu açıklama yaptı
İtalya'da şike krizi: Başkan kendi oyuncularını ispiyonladı, futbolcular toplu açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
İtalya Serie B ekiplerinden Lecco'nun başkanı Paolo Di Nunno yaptığı açıklamada oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini söylerken, telefonlarının... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
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futbolda şike davası
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İtalya Serie B'de 21 puanla ligin son sırasında bulunan Lecco kulübünün başkanı Paolo Di Nunno açıklamasında oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini ve telefonlarının inceleme altına alınması gerektiğini söyledi.Di Nunno yaptığı açıklamada son 10 maçta 9 yenilgi 1 beraberlik alındığını söyleyerek, ''Sonuçlar pek önemli değil çünkü artık küme düşmeye mahkumuz. Daha ziyade beni endişelendiren başka bir gerçek var ki, bugün hala maçlar satılıyor ve şike yapılıyor. Futbolcularımın tuhaf hareketlerinden korkuyorum. Umarım herkesin telefonlarını incelerler" dedi.Futbolculardan açıklamaMynet'te yer alan habere göre, Başkan Di Nunno'nun açıklamalarından sonra Lecco forması giyen oyuncular resmi kanallar aracılığıyla kulübün başkanına cevap verdi.Yapılan açıklamada, ''Hiç kimse sahaya olan bağlılığımızı ve şeffaflığımızı sorgulamamalı ve sorgulamayacaktır. Bu nedenle Başkanımızın itibarımızı zedeleyen, takımın her bir üyesinin yaptığı çalışmaları ve bir bütün olarak kulübümüzün imajını zedeleyen sözlerini kesinlikle reddediyoruz. Takımımız birlik içindedir ve birçokları için imkansız görünen bir kurtuluşun peşinde koşmaya devam edecektir. Giydiğimiz formayı her zaman onurlandırabileceğimizden emin olarak takımımızın, şehrimizin ve taraftarlarımızın onurunu savunmaya azami kararlılıkla devam etmeye kararlıdır. Son dakikaya kadar mücadele!'' ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/jorge-jesusun-calistirdigi-al-hilal-ust-uste-28-galibiyetle-dunya-rekoru-kirdi-1081640317.html
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italya, şike, futbolda şike davası, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a)
italya, şike, futbolda şike davası, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a)

İtalya'da şike krizi: Başkan kendi oyuncularını ispiyonladı, futbolcular toplu açıklama yaptı

08:30 13.03.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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İtalya Serie B ekiplerinden Lecco'nun başkanı Paolo Di Nunno yaptığı açıklamada oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini söylerken, telefonlarının incelenmesini talep etti.
İtalya Serie B'de 21 puanla ligin son sırasında bulunan Lecco kulübünün başkanı Paolo Di Nunno açıklamasında oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini ve telefonlarının inceleme altına alınması gerektiğini söyledi.
Di Nunno yaptığı açıklamada son 10 maçta 9 yenilgi 1 beraberlik alındığını söyleyerek, ''Sonuçlar pek önemli değil çünkü artık küme düşmeye mahkumuz. Daha ziyade beni endişelendiren başka bir gerçek var ki, bugün hala maçlar satılıyor ve şike yapılıyor. Futbolcularımın tuhaf hareketlerinden korkuyorum. Umarım herkesin telefonlarını incelerler" dedi.

Futbolculardan açıklama

Mynet'te yer alan habere göre, Başkan Di Nunno'nun açıklamalarından sonra Lecco forması giyen oyuncular resmi kanallar aracılığıyla kulübün başkanına cevap verdi.
Yapılan açıklamada, ''Hiç kimse sahaya olan bağlılığımızı ve şeffaflığımızı sorgulamamalı ve sorgulamayacaktır. Bu nedenle Başkanımızın itibarımızı zedeleyen, takımın her bir üyesinin yaptığı çalışmaları ve bir bütün olarak kulübümüzün imajını zedeleyen sözlerini kesinlikle reddediyoruz. Takımımız birlik içindedir ve birçokları için imkansız görünen bir kurtuluşun peşinde koşmaya devam edecektir. Giydiğimiz formayı her zaman onurlandırabileceğimizden emin olarak takımımızın, şehrimizin ve taraftarlarımızın onurunu savunmaya azami kararlılıkla devam etmeye kararlıdır. Son dakikaya kadar mücadele!'' ifadeleri kullanıldı.
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