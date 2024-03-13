https://sputniknews.com.tr/20240313/jorge-jesusun-calistirdigi-al-hilal-ust-uste-28-galibiyetle-dunya-rekoru-kirdi-1081640317.html
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, üst üste 28. maçını kazanarak futbolda en uzun galibiyet serisini yakalayan takım oldu. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T01:46+0300
2024-03-13T01:46+0300
2024-03-13T01:46+0300
spor
jorge jesus
suudi arabistan
al hilal
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0d/1081640139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50d3bfd605886689f22ae799a8fc3544.jpg
Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı.Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 kazanan Al Hilal, turnuvada adını yarı finale yazdırdı ve Al Ain ile eşleşti.Tüm kulvarlarda art arda 28. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki rekorun da yeni sahibi oldu.Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0d/1081640139_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_573f20b9352317c70632e3e366c91fb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jorge jesus, suudi arabistan, al hilal
jorge jesus, suudi arabistan, al hilal
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, üst üste 28. maçını kazanarak futbolda en uzun galibiyet serisini yakalayan takım oldu.
Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı.
Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 kazanan Al Hilal, turnuvada adını yarı finale yazdırdı ve Al Ain ile eşleşti.
Tüm kulvarlarda art arda 28. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki rekorun da yeni sahibi oldu.
Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.