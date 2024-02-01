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Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi
Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı. Al... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T06:57+0300
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spor
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maç
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cristiano ronaldo
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suudi arabistan
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al hilal
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Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr, Lionel Messi ve Luis Suarez'li Inter Miami ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak. Al Nassr teknik direktörü Luis Castro, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.Castro, 1 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.Messi Al Hilal forması giyebilirÖte yandan Cristiano Ronaldo'nun sakatlık haberinin ardından Suudi Arabistan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Al-Nassr'ın Inter Miami'den sonra oynayacağı Al-Hilal maçında Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının düzelmesi durumunda Inter Miami forması giyen Messi'nin 1 maçlığına Al-Hilal forması giyebileceği öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-1080242623.html
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Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi

06:57 01.02.2024
© AFP 2023 / Adrian DENNIS, Roman KRUCHININCristiano Ronaldo-Lionel Messi
Cristiano Ronaldo-Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / Adrian DENNIS, Roman KRUCHININ
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Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı. Al Nassr'ın Teknik Direktörü Luis Castro maç öncesi Ronaldo'nun durumunu açıkladı. Lionel Messi için ise Al Hilal iddiası ortaya atıldı.
Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr, Lionel Messi ve Luis Suarez'li Inter Miami ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak. Al Nassr teknik direktörü Luis Castro, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Castro, 1 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

Messi Al Hilal forması giyebilir

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun sakatlık haberinin ardından Suudi Arabistan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Al-Nassr'ın Inter Miami'den sonra oynayacağı Al-Hilal maçında Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının düzelmesi durumunda Inter Miami forması giyen Messi'nin 1 maçlığına Al-Hilal forması giyebileceği öne sürüldü.
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