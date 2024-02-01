https://sputniknews.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html
Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi
Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı. Al... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T06:57+0300
2024-02-01T06:57+0300
2024-02-01T06:57+0300
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Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr, Lionel Messi ve Luis Suarez'li Inter Miami ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak. Al Nassr teknik direktörü Luis Castro, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.Castro, 1 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.Messi Al Hilal forması giyebilirÖte yandan Cristiano Ronaldo'nun sakatlık haberinin ardından Suudi Arabistan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Al-Nassr'ın Inter Miami'den sonra oynayacağı Al-Hilal maçında Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının düzelmesi durumunda Inter Miami forması giyen Messi'nin 1 maçlığına Al-Hilal forması giyebileceği öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-1080242623.html
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messi, lionel messi, maç, ronaldo, cristiano ronaldo, futbol, suudi arabistan, al nasr, al hilal, sakatlık
Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı. Al Nassr'ın Teknik Direktörü Luis Castro maç öncesi Ronaldo'nun durumunu açıkladı. Lionel Messi için ise Al Hilal iddiası ortaya atıldı.
Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr, Lionel Messi ve Luis Suarez'li Inter Miami ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak. Al Nassr teknik direktörü Luis Castro, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Castro, 1 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.
Messi Al Hilal forması giyebilir
Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun sakatlık haberinin ardından Suudi Arabistan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Al-Nassr'ın Inter Miami'den sonra oynayacağı Al-Hilal maçında Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının düzelmesi durumunda Inter Miami forması giyen Messi'nin 1 maçlığına Al-Hilal forması giyebileceği öne sürüldü.