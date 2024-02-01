https://sputniknews.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html

Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi

Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi

Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı. Al... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T06:57+0300

2024-02-01T06:57+0300

2024-02-01T06:57+0300

spor

messi

lionel messi

maç

ronaldo

cristiano ronaldo

futbol

suudi arabistan

al nasr

al hilal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103516/43/1035164356_0:0:936:528_1920x0_80_0_0_ffa3a3aee1fe46bf5ca7c3d3cabe1eb8.jpg

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr, Lionel Messi ve Luis Suarez'li Inter Miami ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak. Al Nassr teknik direktörü Luis Castro, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.Castro, 1 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.Messi Al Hilal forması giyebilirÖte yandan Cristiano Ronaldo'nun sakatlık haberinin ardından Suudi Arabistan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Al-Nassr'ın Inter Miami'den sonra oynayacağı Al-Hilal maçında Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının düzelmesi durumunda Inter Miami forması giyen Messi'nin 1 maçlığına Al-Hilal forması giyebileceği öne sürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240131/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-1080242623.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

messi, lionel messi, maç, ronaldo, cristiano ronaldo, futbol, suudi arabistan, al nasr, al hilal, sakatlık