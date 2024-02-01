https://sputniknews.com.tr/20240201/manchester-united-stadinda-turk-bayragini-gondere-cekti-ilk-turk-oyuncumuzun-serefine-1080254576.html
Manchester United stadında Türk bayrağını göndere çekti: 'İlk Türk oyuncumuzun şerefine'
Manchester United stadında Türk bayrağını göndere çekti: 'İlk Türk oyuncumuzun şerefine'
Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Altay Bayındır için Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yer aldığı videoda "İlk Türk oyuncumuz onuruna... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T09:26+0300
2024-02-01T09:26+0300
2024-02-01T09:28+0300
spor
altay bayındır
maç
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old trafford
fenerbahçe
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Manchester United, takımda forma giyen ilk Türk futbolcusu Altay Bayındır onuruna Old Trafford'da Türk bayrağı dalgalandırdı.Old Trafford'da dalgalanan Türk bayrağının videosunu paylaşan İngiliz devi, söz konusu videoya Altay Bayındır'ı da etiketledi. Paylaşımda, "İlk Türk oyuncumuzun şerefine, Türk bayrağını yükseklerde dalgalandırıyoruz." ifadeleri yer aldı.Daha önce Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.Altay Bayındır kimdir?Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2007 yılında girdiği Bursaspor altyapısında 2011 yılına kadar oynayan Bayındır, sırasıyla Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor'a transfer olarak gitti. 2013 senesinde Ankaragücü'nde forma giymeye başladı. Süper Lig'te oynadığı ilk maçına, 30 Kasım 2018'de 1-1 skorla biten maçta, Çaykur Rizespor karşısında çıktı. 10 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bayern Munich ile oynanan ikinci maçta, Fenerbahçe kalesinde göstermiş olduğu performans sayesinde, 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkacağı kesinleşti. Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019'da Gazişehir Gaziantep karşısında çıktı ve takımına hiç gol yedirmedi. Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılan Bayındır, 2020'de Şenol Güneş tarafından A milli takıma çağırıldı.Profesyonel kariyeriAltyapı kariyeri
https://sputniknews.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html
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Manchester United stadında Türk bayrağını göndere çekti: 'İlk Türk oyuncumuzun şerefine'
09:26 01.02.2024 (güncellendi: 09:28 01.02.2024)
Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Altay Bayındır için Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yer aldığı videoda "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türkiye bayrağını dalgalandırıyoruz" mesajını paylaştı. Peki, Altay Bayındır kimdir, kaç yaşında? Altay Bayındır nereli, hangi takımlarda oynadı?
Manchester United, takımda forma giyen ilk Türk futbolcusu Altay Bayındır onuruna Old Trafford'da Türk bayrağı dalgalandırdı.
Old Trafford'da dalgalanan Türk bayrağının videosunu paylaşan İngiliz devi, söz konusu videoya Altay Bayındır'ı da etiketledi.
Paylaşımda, "İlk Türk oyuncumuzun şerefine, Türk bayrağını yükseklerde dalgalandırıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Daha önce Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.
Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2007 yılında girdiği Bursaspor altyapısında 2011 yılına kadar oynayan Bayındır, sırasıyla Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor'a transfer olarak gitti.
2013 senesinde Ankaragücü'nde forma giymeye başladı. Süper Lig'te oynadığı ilk maçına, 30 Kasım 2018'de 1-1 skorla biten maçta, Çaykur Rizespor karşısında çıktı. 10 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Bayern Munich ile oynanan ikinci maçta, Fenerbahçe kalesinde göstermiş olduğu performans sayesinde, 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkacağı kesinleşti. Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019'da Gazişehir Gaziantep karşısında çıktı ve takımına hiç gol yedirmedi.
Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılan Bayındır, 2020'de Şenol Güneş tarafından A milli takıma çağırıldı.
2016 -2019 MKE Ankaragücü
2011-2012 Arabayatağıspor