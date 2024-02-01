https://sputniknews.com.tr/20240201/manchester-united-stadinda-turk-bayragini-gondere-cekti-ilk-turk-oyuncumuzun-serefine-1080254576.html

Manchester United stadında Türk bayrağını göndere çekti: 'İlk Türk oyuncumuzun şerefine'

Manchester United stadında Türk bayrağını göndere çekti: 'İlk Türk oyuncumuzun şerefine'

Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Altay Bayındır için Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yer aldığı videoda "İlk Türk oyuncumuz onuruna... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T09:26+0300

2024-02-01T09:26+0300

2024-02-01T09:28+0300

spor

altay bayındır

maç

futbol

old trafford

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074677613_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec17c02b08ff03e3e5ead5989f5c41d8.jpg

Manchester United, takımda forma giyen ilk Türk futbolcusu Altay Bayındır onuruna Old Trafford'da Türk bayrağı dalgalandırdı.Old Trafford'da dalgalanan Türk bayrağının videosunu paylaşan İngiliz devi, söz konusu videoya Altay Bayındır'ı da etiketledi. Paylaşımda, "İlk Türk oyuncumuzun şerefine, Türk bayrağını yükseklerde dalgalandırıyoruz." ifadeleri yer aldı.Daha önce Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.Altay Bayındır kimdir?Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2007 yılında girdiği Bursaspor altyapısında 2011 yılına kadar oynayan Bayındır, sırasıyla Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor'a transfer olarak gitti. 2013 senesinde Ankaragücü'nde forma giymeye başladı. Süper Lig'te oynadığı ilk maçına, 30 Kasım 2018'de 1-1 skorla biten maçta, Çaykur Rizespor karşısında çıktı. 10 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bayern Munich ile oynanan ikinci maçta, Fenerbahçe kalesinde göstermiş olduğu performans sayesinde, 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkacağı kesinleşti. Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019'da Gazişehir Gaziantep karşısında çıktı ve takımına hiç gol yedirmedi. Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılan Bayındır, 2020'de Şenol Güneş tarafından A milli takıma çağırıldı.Profesyonel kariyeriAltyapı kariyeri

https://sputniknews.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html

old trafford

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altay bayındır ilk maçı, altay bayındır hangi takımda, altay bayındır istatistikleri, altay bayındır manchester united, altay bayındır nereli, altay bayındır fenerbahçe, altay bayındır kaç yaşında