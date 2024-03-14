https://sputniknews.com.tr/20240314/egm-adina-yuksekogretimde-okutulacak-ogrencilere-dair-yonetmelik-iptal-edildi-1081675400.html
EGM adına yükseköğretimde okutulacak öğrencilere dair yönetmelik iptal edildi
EGM adına yükseköğretimde okutulacak öğrencilere dair yönetmelik iptal edildi
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T02:35+0300
2024-03-14T02:35+0300
2024-03-14T02:35+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
resmi gazete
yükseköğretim
öğrenci
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Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/resmi-gazetede-yayimlandi-milyonlarca-emekliye-zam-ve-ikramiye-tarihleri--1081642062.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), resmi gazete, yükseköğretim, öğrenci
emniyet genel müdürlüğü (egm), resmi gazete, yükseköğretim, öğrenci
EGM adına yükseköğretimde okutulacak öğrencilere dair yönetmelik iptal edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.