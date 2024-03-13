https://sputniknews.com.tr/20240313/resmi-gazetede-yayimlandi-milyonlarca-emekliye-zam-ve-ikramiye-tarihleri--1081642062.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Sputnik Türkiye

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T07:06+0300

2024-03-13T07:06+0300

2024-03-13T07:07+0300

ekonomi

resmi gazete

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

ödeme

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkartılmıştı, Meclis'te yasalaşan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye alacak olan emekliler için konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240313/2024-kredi-kartina-sikilasma-duzenlemesi-neleri-iceriyor-1081641337.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi emekli, bayram ikramiyesi ne kadar 2024, resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 13 mart