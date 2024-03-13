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Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Sputnik Türkiye
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T07:06+0300
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ekonomi
resmi gazete
emekli
emekli ikramiyesi
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Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkartılmıştı, Meclis'te yasalaşan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye alacak olan emekliler için konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

07:06 13.03.2024 (güncellendi: 07:07 13.03.2024)
© AAMemur maaş
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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkartılmıştı, Meclis'te yasalaşan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye alacak olan emekliler için konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.
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