https://sputniknews.com.tr/20240313/resmi-gazetede-yayimlandi-milyonlarca-emekliye-zam-ve-ikramiye-tarihleri--1081642062.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Sputnik Türkiye
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T07:06+0300
2024-03-13T07:06+0300
2024-03-13T07:07+0300
ekonomi
resmi gazete
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
ödeme
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkartılmıştı, Meclis'te yasalaşan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye alacak olan emekliler için konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240313/2024-kredi-kartina-sikilasma-duzenlemesi-neleri-iceriyor-1081641337.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi emekli, bayram ikramiyesi ne kadar 2024, resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 13 mart
emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi emekli, bayram ikramiyesi ne kadar 2024, resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 13 mart
Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
07:06 13.03.2024 (güncellendi: 07:07 13.03.2024)
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkartılmıştı, Meclis'te yasalaşan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye alacak olan emekliler için konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.