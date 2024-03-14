https://sputniknews.com.tr/20240314/danimarka-2026-yilinda-kadinlari-zorunlu-olarak-askere-almaya-baslayacak-1081688399.html
Danimarka 2026 yılında kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak
Danimarka 2026 yılında kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak
Sputnik Türkiye
Danimarka kadınları askere almayı planladığını ve kadınların silahlı kuvvetlerde görev yapmasını zorunlu kılan birkaç ülkeden biri haline geldiğini açıkladı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T12:59+0300
2024-03-14T12:59+0300
2024-03-14T12:59+0300
savunma
danimarka
mette frederiksen
lars lokke rasmussen
zorunlu askerlik
kadın
norveç
isveç
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Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen düzenlediği basın toplantısında "Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü zorunlu askerlik savunma sorunlarının çözümüne, ulusal seferberliğe ve silahlı kuvvetlerimizin insan gücüne katkıda bulunmalıdır" dedi.Danimarka'da kadınlar halihazırda askerlik hizmeti için gönüllü olabiliyorlardı. Bununla birlikte Danimarka şu anda Avrupa'da kadınları zorunlu askere alan üçüncü ülke oldu. Norveç kadınlara zorunlu askerliği 2015 yılında, İsveç ise 2017 yılında faaliyete geçirmişti.Danimarka hükümeti 2026'dan itibaren kadınları zorunlu askerlik hizmetine almayı planlıyor.Resmi rakamlara göre Danimarka ordusu, temel eğitimden geçen askerler hariç 7 bin ila 9 bin profesyonel askerden oluşuyor. Zorunlu askerlik hizmeti 18 yaşın üzerindeki erkekler için geçerli olmakla beraber yeterli sayıda gönüllü olduğu için tüm gençler askere alınayıp bunun yerine kura çekimi yapılıyor.Poulsen'in yanında konuşan Başbakan Mette Frederiksen, Danimarka'nın ülke ordusunun revizyonunun bir parçası olarak hem erkekler hem de kadınlar için hizmet süresini dört aydan 11 aya çıkaracağını söyledi. Ayrıca kara tabanlı hava savunma sistemlerine ve 2028 yılına kadar 6 bin askerden oluşan bir piyade tugayına da yatırım yapılacağını duyurdu.Frederiksen açıklamasında, "Danimarka'da savaş, yıkım ya da acı istediğimiz için silahlanmıyoruz. Şu anda savaştan kaçınmak için ve uluslararası düzenin sorgulandığı bir dünyada yeniden silahlanıyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise bu hamlelerin bir çeşit caydırıcılık olarak yapıldığını belirterek, "Rusya, Danimarka için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak kendimizi onların bunu yapabileceği bir yere getirmeyeceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240222/kiev-ile-guvenlik-anlasmasi-imzalandi-danimarka-ilk-f-16larin-ne-zaman-gonderilecegini-acikladi-1081005958.html
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danimarka, mette frederiksen, lars lokke rasmussen, zorunlu askerlik, kadın, norveç, isveç
danimarka, mette frederiksen, lars lokke rasmussen, zorunlu askerlik, kadın, norveç, isveç
Danimarka 2026 yılında kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak
Danimarka kadınları askere almayı planladığını ve kadınların silahlı kuvvetlerde görev yapmasını zorunlu kılan birkaç ülkeden biri haline geldiğini açıkladı.
Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen düzenlediği basın toplantısında "Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü zorunlu askerlik savunma sorunlarının çözümüne, ulusal seferberliğe ve silahlı kuvvetlerimizin insan gücüne katkıda bulunmalıdır" dedi.
Danimarka'da kadınlar halihazırda askerlik hizmeti için gönüllü olabiliyorlardı. Bununla birlikte Danimarka şu anda Avrupa'da kadınları zorunlu askere alan üçüncü ülke oldu. Norveç kadınlara zorunlu askerliği 2015 yılında, İsveç ise 2017 yılında faaliyete geçirmişti.
Danimarka hükümeti 2026'dan itibaren kadınları zorunlu askerlik hizmetine almayı planlıyor.
Resmi rakamlara göre Danimarka ordusu, temel eğitimden geçen askerler hariç 7 bin ila 9 bin profesyonel askerden oluşuyor. Zorunlu askerlik hizmeti 18 yaşın üzerindeki erkekler için geçerli olmakla beraber yeterli sayıda gönüllü olduğu için tüm gençler askere alınayıp bunun yerine kura çekimi yapılıyor.
Poulsen'in yanında konuşan Başbakan Mette Frederiksen, Danimarka'nın ülke ordusunun revizyonunun bir parçası olarak hem erkekler hem de kadınlar için hizmet süresini dört aydan 11 aya çıkaracağını söyledi. Ayrıca kara tabanlı hava savunma sistemlerine ve 2028 yılına kadar 6 bin askerden oluşan bir piyade tugayına da yatırım yapılacağını duyurdu.
Frederiksen açıklamasında, "Danimarka'da savaş, yıkım ya da acı istediğimiz için silahlanmıyoruz. Şu anda savaştan kaçınmak için ve uluslararası düzenin sorgulandığı bir dünyada yeniden silahlanıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise bu hamlelerin bir çeşit caydırıcılık olarak yapıldığını belirterek, "Rusya, Danimarka için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak kendimizi onların bunu yapabileceği bir yere getirmeyeceğiz" dedi.