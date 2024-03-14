https://sputniknews.com.tr/20240314/danimarka-2026-yilinda-kadinlari-zorunlu-olarak-askere-almaya-baslayacak-1081688399.html

Danimarka 2026 yılında kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak

Danimarka 2026 yılında kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak

Sputnik Türkiye

Danimarka kadınları askere almayı planladığını ve kadınların silahlı kuvvetlerde görev yapmasını zorunlu kılan birkaç ülkeden biri haline geldiğini açıkladı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T12:59+0300

2024-03-14T12:59+0300

2024-03-14T12:59+0300

savunma

danimarka

mette frederiksen

lars lokke rasmussen

zorunlu askerlik

kadın

norveç

isveç

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ab6bd56d318b138781b4d5c0c088dc4.jpg

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen düzenlediği basın toplantısında "Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü zorunlu askerlik savunma sorunlarının çözümüne, ulusal seferberliğe ve silahlı kuvvetlerimizin insan gücüne katkıda bulunmalıdır" dedi.Danimarka'da kadınlar halihazırda askerlik hizmeti için gönüllü olabiliyorlardı. Bununla birlikte Danimarka şu anda Avrupa'da kadınları zorunlu askere alan üçüncü ülke oldu. Norveç kadınlara zorunlu askerliği 2015 yılında, İsveç ise 2017 yılında faaliyete geçirmişti.Danimarka hükümeti 2026'dan itibaren kadınları zorunlu askerlik hizmetine almayı planlıyor.Resmi rakamlara göre Danimarka ordusu, temel eğitimden geçen askerler hariç 7 bin ila 9 bin profesyonel askerden oluşuyor. Zorunlu askerlik hizmeti 18 yaşın üzerindeki erkekler için geçerli olmakla beraber yeterli sayıda gönüllü olduğu için tüm gençler askere alınayıp bunun yerine kura çekimi yapılıyor.Poulsen'in yanında konuşan Başbakan Mette Frederiksen, Danimarka'nın ülke ordusunun revizyonunun bir parçası olarak hem erkekler hem de kadınlar için hizmet süresini dört aydan 11 aya çıkaracağını söyledi. Ayrıca kara tabanlı hava savunma sistemlerine ve 2028 yılına kadar 6 bin askerden oluşan bir piyade tugayına da yatırım yapılacağını duyurdu.Frederiksen açıklamasında, "Danimarka'da savaş, yıkım ya da acı istediğimiz için silahlanmıyoruz. Şu anda savaştan kaçınmak için ve uluslararası düzenin sorgulandığı bir dünyada yeniden silahlanıyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise bu hamlelerin bir çeşit caydırıcılık olarak yapıldığını belirterek, "Rusya, Danimarka için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak kendimizi onların bunu yapabileceği bir yere getirmeyeceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240222/kiev-ile-guvenlik-anlasmasi-imzalandi-danimarka-ilk-f-16larin-ne-zaman-gonderilecegini-acikladi-1081005958.html

danimarka

norveç

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, mette frederiksen, lars lokke rasmussen, zorunlu askerlik, kadın, norveç, isveç