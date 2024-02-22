https://sputniknews.com.tr/20240222/kiev-ile-guvenlik-anlasmasi-imzalandi-danimarka-ilk-f-16larin-ne-zaman-gonderilecegini-acikladi-1081005958.html

Kiev ile güvenlik anlaşması imzalandı: Danimarka, ilk F-16'ların ne zaman gönderileceğini açıkladı

Kiev ile güvenlik anlaşması imzalandı: Danimarka, ilk F-16'ların ne zaman gönderileceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Kiev'le 10 yıllık güvenlik anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de, Ukrayna'ya vaat... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T18:02+0300

2024-02-22T18:02+0300

2024-02-22T18:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

danimarka

mette frederiksen

f-16

hollanda

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir putin

nato

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Marienborg'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'yla 10 yıllık güvenlik anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Bu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana güvenlik politikasında yaşanan en ciddi durum. Danimarka hükümeti olarak biz de Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri potansiyeli almasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamadan edemiyoruz" dedi.Anlaşma, Danimarka'nın Ukrayna'ya askeri ve sivil alanlarda önümüzdeki 10 yıl boyunca destek sağlamasını öngörüyor.'F-16'lar bu yaz teslim edilebilir'Bu arada Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Ukrayna'ya vaat edilen F-16 savaş uçaklarının bu yaz aylarında Kiev'e teslim etmeyi planladıklarını söyledi.Ocak ayında Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu bildirmişti. İlk 6 F-16'nın yılbaşına kadar Kiev'e teslim edilmesi bekleniyordu ancak teslimat daha sonra 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelenmişti. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecekABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı da NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/hollanda-ukraynaya-alti-adet-ilave-f-16-ucagi-gonderecek-1080435099.html

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