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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/kiev-ile-guvenlik-anlasmasi-imzalandi-danimarka-ilk-f-16larin-ne-zaman-gonderilecegini-acikladi-1081005958.html
Kiev ile güvenlik anlaşması imzalandı: Danimarka, ilk F-16'ların ne zaman gönderileceğini açıkladı
Kiev ile güvenlik anlaşması imzalandı: Danimarka, ilk F-16'ların ne zaman gönderileceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Danimarka Başbakanı Frederiksen, Kiev'le 10 yıllık güvenlik anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de, Ukrayna'ya vaat... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T18:02+0300
2024-02-22T18:02+0300
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Marienborg'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'yla 10 yıllık güvenlik anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Bu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana güvenlik politikasında yaşanan en ciddi durum. Danimarka hükümeti olarak biz de Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri potansiyeli almasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamadan edemiyoruz" dedi.Anlaşma, Danimarka'nın Ukrayna'ya askeri ve sivil alanlarda önümüzdeki 10 yıl boyunca destek sağlamasını öngörüyor.'F-16'lar bu yaz teslim edilebilir'Bu arada Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Ukrayna'ya vaat edilen F-16 savaş uçaklarının bu yaz aylarında Kiev'e teslim etmeyi planladıklarını söyledi.Ocak ayında Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu bildirmişti. İlk 6 F-16'nın yılbaşına kadar Kiev'e teslim edilmesi bekleniyordu ancak teslimat daha sonra 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelenmişti. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecekABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı da NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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ukrayna, ukrayna ordusu, danimarka, mette frederiksen, f-16, hollanda, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, nato
ukrayna, ukrayna ordusu, danimarka, mette frederiksen, f-16, hollanda, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, nato

Kiev ile güvenlik anlaşması imzalandı: Danimarka, ilk F-16'ların ne zaman gönderileceğini açıkladı

18:02 22.02.2024
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSENUkrayna Zelenskiy F-16
Ukrayna Zelenskiy F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSEN
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Danimarka Başbakanı Frederiksen, Kiev'le 10 yıllık güvenlik anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de, Ukrayna'ya vaat ettikleri F-16 uçaklarının ilkini bu yaz aylarında gönderebileceklerini söyledi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Marienborg'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'yla 10 yıllık güvenlik anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Bu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana güvenlik politikasında yaşanan en ciddi durum. Danimarka hükümeti olarak biz de Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri potansiyeli almasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamadan edemiyoruz" dedi.
Anlaşma, Danimarka'nın Ukrayna'ya askeri ve sivil alanlarda önümüzdeki 10 yıl boyunca destek sağlamasını öngörüyor.

'F-16'lar bu yaz teslim edilebilir'

Bu arada Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Ukrayna'ya vaat edilen F-16 savaş uçaklarının bu yaz aylarında Kiev'e teslim etmeyi planladıklarını söyledi.
Ocak ayında Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu bildirmişti. İlk 6 F-16'nın yılbaşına kadar Kiev'e teslim edilmesi bekleniyordu ancak teslimat daha sonra 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelenmişti. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.

Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecek

ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı da NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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Hollanda Ukrayna'ya altı adet ilave F-16 uçağı gönderecek
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