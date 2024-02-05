https://sputniknews.com.tr/20240205/hollanda-ukraynaya-alti-adet-ilave-f-16-ucagi-gonderecek-1080435099.html
Hollanda Ukrayna'ya altı adet ilave F-16 uçağı gönderecek
Hollanda Ukrayna'ya altı adet ilave F-16 uçağı gönderecek
Daha önce Kiev'e 24 savaş uçağı sözü verildiğini hatırlatan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ülkesinin Ukrayna’ya ek olarak 6 adet F-16 savaş uçağı... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T17:25+0300
2024-02-05T17:25+0300
2024-02-05T17:26+0300
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f-16
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kajsa ollongren
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X Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ollongren, Hollanda'nın ‘Ukrayna'ya teslim edilmek üzere altı adet F-16 hazırladığını’ yazarken, “Bunlar daha önce söz verilen 24 savaş uçağına ek olarak teslim edilecek” diye ekledi.Hollanda’nın Kiev'e ilk F-16'ları bu yıl göndereceği bilinirken, Romanya'da Ukraynalı pilotların F-16'ları uçurmak üzere eğitildiği merkeze de 12-18 adet savaş uçağı göndermeyi planladığı aktarılmıştı.Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Batılı müttefiklerin Kiev'e F-16 savaş uçakları göndereceğini hatırlatırken, ancak Ukrayna'nın bunları almaya hazır olduğundan şüphe duyduğunu itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240130/hollandadan-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-1080186974.html
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ukrayna, f-16, hollanda, romanya, kajsa ollongren, kiev, askeri yardım
ukrayna, f-16, hollanda, romanya, kajsa ollongren, kiev, askeri yardım
Hollanda Ukrayna'ya altı adet ilave F-16 uçağı gönderecek
17:25 05.02.2024 (güncellendi: 17:26 05.02.2024)
Daha önce Kiev'e 24 savaş uçağı sözü verildiğini hatırlatan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ülkesinin Ukrayna’ya ek olarak 6 adet F-16 savaş uçağı daha göndereceğini bildirdi.
X Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ollongren, Hollanda'nın ‘Ukrayna'ya teslim edilmek üzere altı adet F-16 hazırladığını’ yazarken, “Bunlar daha önce söz verilen 24 savaş uçağına ek olarak teslim edilecek” diye ekledi.
Hollanda’nın Kiev'e ilk F-16'ları bu yıl göndereceği bilinirken, Romanya'da Ukraynalı pilotların F-16'ları uçurmak üzere eğitildiği merkeze de 12-18 adet savaş uçağı göndermeyi planladığı aktarılmıştı.
Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Batılı müttefiklerin Kiev'e F-16 savaş uçakları göndereceğini hatırlatırken, ancak Ukrayna'nın bunları almaya hazır olduğundan şüphe duyduğunu itiraf etmişti.