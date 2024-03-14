https://sputniknews.com.tr/20240314/cumhurbaskani-erdogandan-akbelen-karari-1081673633.html

Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı

Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbelen'deki 190 parselde madene izin veren kararı yürürlükten kaldırdı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T00:33+0300

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akbelen ormanı

türkiye

recep tayyip erdoğan

maden

muğla

milas

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Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230811/abdulkadir-selvi-akbelen-eylemcileri-pkk-istismarina-tepki-gostermeli-1074554644.html

akbelen ormanı

türkiye

muğla

milas

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akbelen ormanı, recep tayyip erdoğan, maden, muğla, milas