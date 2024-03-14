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Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbelen'deki 190 parselde madene izin veren kararı yürürlükten kaldırdı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
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Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230811/abdulkadir-selvi-akbelen-eylemcileri-pkk-istismarina-tepki-gostermeli-1074554644.html
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akbelen ormanı, recep tayyip erdoğan, maden, muğla, milas
akbelen ormanı, recep tayyip erdoğan, maden, muğla, milas

Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı

00:33 14.03.2024 (güncellendi: 00:43 14.03.2024)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbelen'deki 190 parselde madene izin veren kararı yürürlükten kaldırdı.
Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.
İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Muğla Valiliği, Milas ilçesinde 24 Temmuz'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaç kesiminin sona erdiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
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