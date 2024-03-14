https://sputniknews.com.tr/20240314/cumhurbaskani-erdogandan-akbelen-karari-1081673633.html
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbelen'deki 190 parselde madene izin veren kararı yürürlükten kaldırdı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T00:33+0300
2024-03-14T00:33+0300
2024-03-14T00:43+0300
akbelen ormanı
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recep tayyip erdoğan
maden
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Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230811/abdulkadir-selvi-akbelen-eylemcileri-pkk-istismarina-tepki-gostermeli-1074554644.html
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akbelen ormanı, recep tayyip erdoğan, maden, muğla, milas
akbelen ormanı, recep tayyip erdoğan, maden, muğla, milas
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı
00:33 14.03.2024 (güncellendi: 00:43 14.03.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbelen'deki 190 parselde madene izin veren kararı yürürlükten kaldırdı.
Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.
İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.