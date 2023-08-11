https://sputniknews.com.tr/20230811/abdulkadir-selvi-akbelen-eylemcileri-pkk-istismarina-tepki-gostermeli-1074554644.html

Abdulkadir Selvi: Akbelen eylemcileri PKK istismarına tepki göstermeli

Abdulkadir Selvi: Akbelen eylemcileri PKK istismarına tepki göstermeli

Abdulkadir Selvi Akbelen Ormanı'na ilişkin "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

akbelen ormanı

muğla

milas

abdulkadir selvi

duran kalkan

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalara ilişkin gösterilen tepkileri değerlendirdi.Akbelen'deki eylemi "Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece demokratik eylem haktır. Marjinal grupların sızmasına rağmen Akbelen’deki eyleme de o gözle baktım. Ta ki PKK liderlerinden Duran Kalkan, Akbelen’i selamlayana kadar. PKK, Akbelen’den bir Gezi eylemi çıkarma hedefini ortaya koyana dek. Gezi 28 Mayıs’ta başlamıştı. 3 Haziran’a kadar bir çevre eylemi havasındaydı. FETÖ’cü teröristlerin çadırları yakma provokasyonu, marjinal grupların Gezi’nin kontrolünü ellerine geçirmeleri, terör örgütlerinin geziyi kullanma çabalarıyla birlikte, Gezi çevre eylemi olmaktan çıkıp bir kalkışma girişimine dönüştü" sözleri ile yorumlayan Selvi, "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine karşıysa PKK’ya karşı çıkmaları gerekiyor. Ormanları yakan terör örgütü PKK’ya tepki göstermeleri gerekiyor. Duran Kalkan’a, “Sen eli kanlı bir teröristsin. Biz PKK’ya da, PKK terörüne de karşıyız. Bizim eylemimizi kirletmene izin vermeyiz” demelerini bekliyorum. Ama PKK’ya ses çıkarmazlarsa, eylemlerinin üzerine PKK gölgesinin düşmesine engel olamazlar" dedi.Selvi bugünkü yazısında Gezi Parkı eylemelerini hatırlattı ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230808/akbelen-icin-mecliste-genel-gorusme-acilmasi-talebi-reddedildi-1074481419.html

türkiye

akbelen ormanı

muğla

milas

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