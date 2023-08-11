https://sputniknews.com.tr/20230811/abdulkadir-selvi-akbelen-eylemcileri-pkk-istismarina-tepki-gostermeli-1074554644.html
Abdulkadir Selvi: Akbelen eylemcileri PKK istismarına tepki göstermeli
Abdulkadir Selvi: Akbelen eylemcileri PKK istismarına tepki göstermeli
Abdulkadir Selvi Akbelen Ormanı'na ilişkin "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T10:02+0300
2023-08-11T10:02+0300
2023-08-11T10:02+0300
türkiye
akbelen ormanı
muğla
milas
abdulkadir selvi
duran kalkan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalara ilişkin gösterilen tepkileri değerlendirdi.Akbelen'deki eylemi "Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece demokratik eylem haktır. Marjinal grupların sızmasına rağmen Akbelen’deki eyleme de o gözle baktım. Ta ki PKK liderlerinden Duran Kalkan, Akbelen’i selamlayana kadar. PKK, Akbelen’den bir Gezi eylemi çıkarma hedefini ortaya koyana dek. Gezi 28 Mayıs’ta başlamıştı. 3 Haziran’a kadar bir çevre eylemi havasındaydı. FETÖ’cü teröristlerin çadırları yakma provokasyonu, marjinal grupların Gezi’nin kontrolünü ellerine geçirmeleri, terör örgütlerinin geziyi kullanma çabalarıyla birlikte, Gezi çevre eylemi olmaktan çıkıp bir kalkışma girişimine dönüştü" sözleri ile yorumlayan Selvi, "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine karşıysa PKK’ya karşı çıkmaları gerekiyor. Ormanları yakan terör örgütü PKK’ya tepki göstermeleri gerekiyor. Duran Kalkan’a, “Sen eli kanlı bir teröristsin. Biz PKK’ya da, PKK terörüne de karşıyız. Bizim eylemimizi kirletmene izin vermeyiz” demelerini bekliyorum. Ama PKK’ya ses çıkarmazlarsa, eylemlerinin üzerine PKK gölgesinin düşmesine engel olamazlar" dedi.Selvi bugünkü yazısında Gezi Parkı eylemelerini hatırlattı ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230808/akbelen-icin-mecliste-genel-gorusme-acilmasi-talebi-reddedildi-1074481419.html
türkiye
akbelen ormanı
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akbelen ormanı, muğla, milas, abdulkadir selvi, duran kalkan
akbelen ormanı, muğla, milas, abdulkadir selvi, duran kalkan
Abdulkadir Selvi: Akbelen eylemcileri PKK istismarına tepki göstermeli
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Abdulkadir Selvi Akbelen Ormanı'na ilişkin "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine karşıysa PKK’ya karşı çıkmaları gerekiyor.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalara ilişkin gösterilen tepkileri değerlendirdi.
Akbelen'deki eylemi "Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece demokratik eylem haktır. Marjinal grupların sızmasına rağmen Akbelen’deki eyleme de o gözle baktım. Ta ki PKK liderlerinden Duran Kalkan, Akbelen’i selamlayana kadar. PKK, Akbelen’den bir Gezi eylemi çıkarma hedefini ortaya koyana dek. Gezi 28 Mayıs’ta başlamıştı. 3 Haziran’a kadar bir çevre eylemi havasındaydı. FETÖ’cü teröristlerin çadırları yakma provokasyonu, marjinal grupların Gezi’nin kontrolünü ellerine geçirmeleri, terör örgütlerinin geziyi kullanma çabalarıyla birlikte, Gezi çevre eylemi olmaktan çıkıp bir kalkışma girişimine dönüştü" sözleri ile yorumlayan Selvi, "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine karşıysa PKK’ya karşı çıkmaları gerekiyor. Ormanları yakan terör örgütü PKK’ya tepki göstermeleri gerekiyor. Duran Kalkan’a, “Sen eli kanlı bir teröristsin. Biz PKK’ya da, PKK terörüne de karşıyız. Bizim eylemimizi kirletmene izin vermeyiz” demelerini bekliyorum. Ama PKK’ya ses çıkarmazlarsa, eylemlerinin üzerine PKK gölgesinin düşmesine engel olamazlar" dedi.
Selvi bugünkü yazısında
Gezi Parkı eylemelerini hatırlattı ve şunları ekledi:
"Duran Kalkan Gezi’yi kutsamaya çalışıyor ama Gezi Türkiye’ye pahalıya mal oldu. Gezi olayları 28 Mayıs 2013’te başladı. Niye mayıs ayı? Çünkü mayıs ayında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, Akkuyu Nükleer santralının temeli atılmıştı. Türkiye’ye nazar boncuğu takılması gereken bir aydı mayıs ayı. Peki Gezi olayları başladığında ekonomik göstergelerimiz ne durumdaydı? Metin Toker, Demokrat Parti’nin ilk dönemini anlattığı kitabına, “DP’nin altın yılları” ismini vermişti. 2013 de Türkiye’nin altın yıllarıydı."