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https://sputniknews.com.tr/20230811/abdulkadir-selvi-akbelen-eylemcileri-pkk-istismarina-tepki-gostermeli-1074554644.html
Abdulkadir Selvi: Akbelen eylemcileri PKK istismarına tepki göstermeli
Abdulkadir Selvi: Akbelen eylemcileri PKK istismarına tepki göstermeli
Abdulkadir Selvi Akbelen Ormanı'na ilişkin "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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akbelen ormanı
muğla
milas
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalara ilişkin gösterilen tepkileri değerlendirdi.Akbelen'deki eylemi "Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece demokratik eylem haktır. Marjinal grupların sızmasına rağmen Akbelen’deki eyleme de o gözle baktım. Ta ki PKK liderlerinden Duran Kalkan, Akbelen’i selamlayana kadar. PKK, Akbelen’den bir Gezi eylemi çıkarma hedefini ortaya koyana dek. Gezi 28 Mayıs’ta başlamıştı. 3 Haziran’a kadar bir çevre eylemi havasındaydı. FETÖ’cü teröristlerin çadırları yakma provokasyonu, marjinal grupların Gezi’nin kontrolünü ellerine geçirmeleri, terör örgütlerinin geziyi kullanma çabalarıyla birlikte, Gezi çevre eylemi olmaktan çıkıp bir kalkışma girişimine dönüştü" sözleri ile yorumlayan Selvi, "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine karşıysa PKK’ya karşı çıkmaları gerekiyor. Ormanları yakan terör örgütü PKK’ya tepki göstermeleri gerekiyor. Duran Kalkan’a, “Sen eli kanlı bir teröristsin. Biz PKK’ya da, PKK terörüne de karşıyız. Bizim eylemimizi kirletmene izin vermeyiz” demelerini bekliyorum. Ama PKK’ya ses çıkarmazlarsa, eylemlerinin üzerine PKK gölgesinin düşmesine engel olamazlar" dedi.Selvi bugünkü yazısında Gezi Parkı eylemelerini hatırlattı ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230808/akbelen-icin-mecliste-genel-gorusme-acilmasi-talebi-reddedildi-1074481419.html
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akbelen ormanı, muğla, milas, abdulkadir selvi, duran kalkan
akbelen ormanı, muğla, milas, abdulkadir selvi, duran kalkan

Abdulkadir Selvi: Akbelen eylemcileri PKK istismarına tepki göstermeli

10:02 11.08.2023
© İHAMuğla Valiliği, Milas ilçesinde 24 Temmuz'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaç kesiminin sona erdiğini bildirdi.
Muğla Valiliği, Milas ilçesinde 24 Temmuz'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaç kesiminin sona erdiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© İHA
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Abdulkadir Selvi Akbelen Ormanı'na ilişkin "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine karşıysa PKK’ya karşı çıkmaları gerekiyor.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalara ilişkin gösterilen tepkileri değerlendirdi.
Akbelen'deki eylemi "Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece demokratik eylem haktır. Marjinal grupların sızmasına rağmen Akbelen’deki eyleme de o gözle baktım. Ta ki PKK liderlerinden Duran Kalkan, Akbelen’i selamlayana kadar. PKK, Akbelen’den bir Gezi eylemi çıkarma hedefini ortaya koyana dek. Gezi 28 Mayıs’ta başlamıştı. 3 Haziran’a kadar bir çevre eylemi havasındaydı. FETÖ’cü teröristlerin çadırları yakma provokasyonu, marjinal grupların Gezi’nin kontrolünü ellerine geçirmeleri, terör örgütlerinin geziyi kullanma çabalarıyla birlikte, Gezi çevre eylemi olmaktan çıkıp bir kalkışma girişimine dönüştü" sözleri ile yorumlayan Selvi, "Duran Kalkan, PKK lekesini Akbelen’e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine karşıysa PKK’ya karşı çıkmaları gerekiyor. Ormanları yakan terör örgütü PKK’ya tepki göstermeleri gerekiyor. Duran Kalkan’a, “Sen eli kanlı bir teröristsin. Biz PKK’ya da, PKK terörüne de karşıyız. Bizim eylemimizi kirletmene izin vermeyiz” demelerini bekliyorum. Ama PKK’ya ses çıkarmazlarsa, eylemlerinin üzerine PKK gölgesinin düşmesine engel olamazlar" dedi.
Selvi bugünkü yazısında Gezi Parkı eylemelerini hatırlattı ve şunları ekledi:
"Duran Kalkan Gezi’yi kutsamaya çalışıyor ama Gezi Türkiye’ye pahalıya mal oldu. Gezi olayları 28 Mayıs 2013’te başladı. Niye mayıs ayı? Çünkü mayıs ayında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, Akkuyu Nükleer santralının temeli atılmıştı. Türkiye’ye nazar boncuğu takılması gereken bir aydı mayıs ayı. Peki Gezi olayları başladığında ekonomik göstergelerimiz ne durumdaydı? Metin Toker, Demokrat Parti’nin ilk dönemini anlattığı kitabına, “DP’nin altın yılları” ismini vermişti. 2013 de Türkiye’nin altın yıllarıydı."
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
TÜRKİYE
TBMM'de Akbelen için genel görüşme açılması talebi reddedildi
8 Ağustos, 17:58
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