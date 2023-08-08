https://sputniknews.com.tr/20230808/akbelen-icin-mecliste-genel-gorusme-acilmasi-talebi-reddedildi-1074481419.html

TBMM'de Akbelen için genel görüşme açılması talebi reddedildi

TBMM'de Akbelen için genel görüşme açılması talebi reddedildi

Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de genel görüşme açılması talebi oylama sonucu reddedildi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T17:58+0300

2023-08-08T17:58+0300

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akbelen ormanı

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TBMM Genel Kurulu'nda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği 'Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması' önergesi kabul edilmedi.TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.

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