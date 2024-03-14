https://sputniknews.com.tr/20240314/bulgaristan-savunma-bakanligi-zirhli-personel-tasiyicilarinin-ilk-kismi-ukraynaya-gonderildi-1081706525.html
Bulgaristan Savunma Bakanlığı: Zırhlı personel taşıyıcılarının ilk kısmı Ukrayna’ya gönderildi
Bulgaristan Savunma Bakanlığı: Zırhlı personel taşıyıcılarının ilk kısmı Ukrayna’ya gönderildi
Sputnik Türkiye
Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagayev, zırhlı personel taşıyıcılarını taşıyan ilk 30 vagonun Ukrayna’ya sevk edildiğini duyurdu. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T23:19+0300
2024-03-14T23:19+0300
2024-03-14T23:19+0300
ukrayna krizi
bulgaristan
ukrayna krizi
zırhlı araç
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Bulgar Novinite ajansının aktardığı üzere Savunma Bakanı Tagayev, zırhlı personel taşıyıcılarını taşıyan ilk 30 vagonun Ukrayna’ya sevk edildiğini ifade etti.“Zırhlı araçlarının sevkiyat operasyonu 29 Ocak’ta başladı, 30 vagondan oluşan ilk konvoy 7 Mart’ta yola çıktı” diyen Tagayev, sevkiyatta 240 askerin görev aldığı, taşıma maliyetinin 170 bin levanın (yaklaşık 95 bin dolar) üzerinde olduğu bilgisini de verdi.bTV kanalı 6 Mart’ta, Bulgar ordusunun bir grup ikinci el zırhlı aracın Ukrayna’ya sevkiyatına başladığını bildirmişti.Daha önce Euractv sitesi, Bulgar milletvekillerinin açıklamalarına atıfla Bulgaristan Savunma Bakanlığı’nın NATO’dan ‘nakliye masraflarını karşılamasını’ istemesi üzerine Bulgar yetkililerin 100 zırhlı personel taşıyıcısının Ukrayna’ya teslimatını geciktirdiğini bildirmişti.Bulgaristan parlamentosu Kasım 2023’te, 1980’lerden bu yana Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın depolarında tutulan 100 adet eski zırhlı personel taşıyıcının Kiev’e karşılıksız olarak tedarik edilmesine ilişkin anlaşmayı onaylamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-sizmak-icin-yeni-girisim-1081691789.html
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bulgaristan, ukrayna krizi, zırhlı araç
bulgaristan, ukrayna krizi, zırhlı araç
Bulgaristan Savunma Bakanlığı: Zırhlı personel taşıyıcılarının ilk kısmı Ukrayna’ya gönderildi
Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagayev, zırhlı personel taşıyıcılarını taşıyan ilk 30 vagonun Ukrayna’ya sevk edildiğini duyurdu.
Bulgar Novinite ajansının aktardığı üzere Savunma Bakanı Tagayev, zırhlı personel taşıyıcılarını taşıyan ilk 30 vagonun Ukrayna’ya sevk edildiğini ifade etti.
“Zırhlı araçlarının sevkiyat operasyonu 29 Ocak’ta başladı, 30 vagondan oluşan ilk konvoy 7 Mart’ta yola çıktı” diyen Tagayev, sevkiyatta 240 askerin görev aldığı, taşıma maliyetinin 170 bin levanın (yaklaşık 95 bin dolar) üzerinde olduğu bilgisini de verdi.
bTV kanalı 6 Mart’ta, Bulgar ordusunun bir grup ikinci el zırhlı aracın Ukrayna’ya sevkiyatına başladığını bildirmişti.
Daha önce Euractv sitesi, Bulgar milletvekillerinin açıklamalarına atıfla Bulgaristan Savunma Bakanlığı’nın NATO’dan ‘nakliye masraflarını karşılamasını’ istemesi üzerine Bulgar yetkililerin 100 zırhlı personel taşıyıcısının Ukrayna’ya teslimatını geciktirdiğini bildirmişti.
Bulgaristan parlamentosu Kasım 2023’te, 1980’lerden bu yana Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın depolarında tutulan 100 adet eski zırhlı personel taşıyıcının Kiev’e karşılıksız olarak tedarik edilmesine ilişkin anlaşmayı onaylamıştı.