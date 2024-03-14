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https://sputniknews.com.tr/20240314/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1081679088.html
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte otomobil sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor.Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/motorine-indirim-geldi-tabelada-fiyatlar-degisti-benzine-de-gelecek-mi-1081246679.html
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benzin zam,motorin zam,benzin son dakika,motorin fiyatları,benzin fiyatları

Benzin ve motorine zam geliyor

09:10 14.03.2024 (güncellendi: 09:35 14.03.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte otomobil sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor.
Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
EKONOMİ
Motorine indirim geldi, tabelada fiyatlar değişti: Benzine de gelecek mi?
1 Mart, 09:05
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