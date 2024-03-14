https://sputniknews.com.tr/20240314/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1081679088.html
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T09:10+0300
2024-03-14T09:10+0300
2024-03-14T09:35+0300
ekonomi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte otomobil sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor.Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/motorine-indirim-geldi-tabelada-fiyatlar-degisti-benzine-de-gelecek-mi-1081246679.html
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benzin zam,motorin zam,benzin son dakika,motorin fiyatları,benzin fiyatları
Benzin ve motorine zam geliyor
09:10 14.03.2024 (güncellendi: 09:35 14.03.2024)
Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte otomobil sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor.
Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.