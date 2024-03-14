https://sputniknews.com.tr/20240314/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1081679088.html

Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T09:10+0300

2024-03-14T09:10+0300

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte otomobil sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor.Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240301/motorine-indirim-geldi-tabelada-fiyatlar-degisti-benzine-de-gelecek-mi-1081246679.html

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