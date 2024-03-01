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Motorine indirim geldi, tabelada fiyatlar değişti: Benzine de gelecek mi?
Motorine indirim geldi, tabelada fiyatlar değişti: Benzine de gelecek mi?
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişiklikler ile Husiler'in Kızıldeniz'den geçit vermemesi gibi faktörler motorin fiyatlarını genelde... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK) duyurusu ve uluslararası fiyatlardan kaynaklı iki indirimin yapıldığı motorine günler sonra bir indirim daha geldi. Gece yarısı itibarıyla fiyatlar 1 lira 35 kuruş daha düştü.1 lira 35 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu. Benzine indirim yapılacak mı?EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 20 Şubat'taki açıklamasında "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın açıklamasından 2 gün sonra benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti. Uzmanlar, bu indirimin ardından bu sefer benzinde yapılacak bir indirimi bekliyor.
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Motorine indirim geldi, tabelada fiyatlar değişti: Benzine de gelecek mi?

09:05 01.03.2024 (güncellendi: 09:32 01.03.2024)
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişiklikler ile Husiler'in Kızıldeniz'den geçit vermemesi gibi faktörler motorin fiyatlarını genelde yukarı doğru etkiliyor. Fakat bu gece yarısından itibaren motorine 1.35 TL indirim yapıldı. İstanbul'da motorin fiyatı 40.07 TL'ye, Ankara'da 41.46 TL'ye düştü. Peki, benzine indirim var mı?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK) duyurusu ve uluslararası fiyatlardan kaynaklı iki indirimin yapıldığı motorine günler sonra bir indirim daha geldi. Gece yarısı itibarıyla fiyatlar 1 lira 35 kuruş daha düştü.
1 lira 35 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.

Benzine indirim yapılacak mı?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 20 Şubat'taki açıklamasında "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın açıklamasından 2 gün sonra benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti. Uzmanlar, bu indirimin ardından bu sefer benzinde yapılacak bir indirimi bekliyor.
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