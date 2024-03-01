https://sputniknews.com.tr/20240301/botas-aciklama-yapti-dogalgaza-zam-mi-geliyor-1081246531.html
BOTAŞ açıklama yaptı: Doğalgaza zam mı geliyor?
BOTAŞ açıklama yaptı: Doğalgaza zam mı geliyor?
Sputnik Türkiye
BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından 'Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin açıklama yapıldı. Peki, doğalgaza zam... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T08:43+0300
2024-03-01T08:43+0300
2024-03-01T08:43+0300
botaş
ekonomi
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BOTAŞ tarafından 'Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" denildi.Doğalgaza zam gelecek mi?Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240229/uzmanindan-altin-icin-kritik-uyari-cuma-gunu-bitiyor-hazirliga-baslayin-fiyatlar-degisecek-1081202761.html
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botaş
BOTAŞ açıklama yaptı: Doğalgaza zam mı geliyor?
BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından 'Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin açıklama yapıldı. Peki, doğalgaza zam yapılacak mı?
BOTAŞ tarafından 'Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" denildi.
Doğalgaza zam gelecek mi?
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan 'Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarında' herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."