https://sputniknews.com.tr/20240301/botas-aciklama-yapti-dogalgaza-zam-mi-geliyor-1081246531.html

BOTAŞ açıklama yaptı: Doğalgaza zam mı geliyor?

BOTAŞ açıklama yaptı: Doğalgaza zam mı geliyor?

Sputnik Türkiye

BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından 'Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin açıklama yapıldı. Peki, doğalgaza zam... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T08:43+0300

2024-03-01T08:43+0300

2024-03-01T08:43+0300

botaş

ekonomi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075892956_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_aac81494ccf2f425e975399901190cb9.jpg

BOTAŞ tarafından 'Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" denildi.Doğalgaza zam gelecek mi?Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20240229/uzmanindan-altin-icin-kritik-uyari-cuma-gunu-bitiyor-hazirliga-baslayin-fiyatlar-degisecek-1081202761.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

botaş