https://sputniknews.com.tr/20240229/uzmanindan-altin-icin-kritik-uyari-cuma-gunu-bitiyor-hazirliga-baslayin-fiyatlar-degisecek-1081202761.html
Uzmanından altın için kritik uyarı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın fiyatlar değişecek'
Uzmanından altın için kritik uyarı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın fiyatlar değişecek'
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Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında yaklaşan gelişmeler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, haftanın son iki... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları, geçen yılın son dönemlerinde sert hareketlerle sonlanmış olsa da, son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında gelecek günlerde sert düşüşlerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri için satıcılı bir seyir öngören Memiş, mevcut paritenin 45 dolarlık bir düşüşle 2 bin altın seviyesine geri dönebileceğini belirtiyor. Ayrıca, altın sahiplerine izlemeleri gereken stratejiler konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. Memiş, yılın geri kalanında ons ve gram altın/TL fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam edeceğini vurgulayarak, kısa vadeli düşüşlerin aldatıcı olabileceğini hatırlatıyor.'Cuma gününe kadar alımlarınızı tamamlayın'Düşüşlerin ardından paniğe kapılarak satış yapanların, varlıklarını yerine koyamayacağını belirten Memiş, Cuma gününe kadar piyasalarda yaşanacaklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:'Altın Mart ayında yeni rekorlar kıracak'
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altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor, islam memiş, uzman yorumu, uzman görüşü
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor, islam memiş, uzman yorumu, uzman görüşü
Uzmanından altın için kritik uyarı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın fiyatlar değişecek'
Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında yaklaşan gelişmeler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, haftanın son iki işlem gününde altın fiyatlarında önemli değişikliklerin beklendiğini belirterek, yatırımcılarına gelecek beklentileri hakkında bilgilendirdi.
Altın fiyatları, geçen yılın son dönemlerinde sert hareketlerle sonlanmış olsa da, son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında gelecek günlerde sert düşüşlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.
Özellikle perşembe ve cuma günleri için satıcılı bir seyir öngören Memiş, mevcut paritenin 45 dolarlık bir düşüşle 2 bin altın seviyesine geri dönebileceğini belirtiyor. Ayrıca, altın sahiplerine izlemeleri gereken stratejiler konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. Memiş, yılın geri kalanında ons ve gram altın/TL fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam edeceğini vurgulayarak, kısa vadeli düşüşlerin aldatıcı olabileceğini hatırlatıyor.
'Cuma gününe kadar alımlarınızı tamamlayın'
Düşüşlerin ardından paniğe kapılarak satış yapanların, varlıklarını yerine koyamayacağını belirten Memiş, Cuma gününe kadar piyasalarda yaşanacaklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Altında düşüşler aşamaları gerçekleşecek olsa da, yükselişlerin saatler içerisinde yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden altın tarafında gördüğümüz satışların adresi bitcoin oluyor. Bitcoin fiyatlarındaki artışın önemli bir bölümü, altın tarafından çıkanlardan gelmekte ve yaşanan rekorlar, altın sahiplerini bitcoine yönlendiriyor. Bu nedenle haftanın geri kalan bölümünde altın fiyatlarının düştüğünü görebiliriz ancak ilerleyen haftalarda bitcoin tarafında yaşanacak kar satışlarının da adresi yeniden altın olacaktır. Bu nedenle altın sahiplerinin paniğe kapılmasına gerek yok. Çünkü bugün gidenler, yarın fazlasıyla geri gelecek. Yaşanacak düşüşlerin kısa süreli olacak olması, alım defterini şimdiden kapatmanız için önemli. Hafta bitmeden, altın tarafındaki tercihlerini tamamlayın."
'Altın Mart ayında yeni rekorlar kıracak'
"Mart ayının sonunda beklediğimiz değer 2 bin 150 lira seviyesi olacak. Şu anda gram altın 2 bin 115 lira seviyesinde. Önümüzdeki hafta ons altın nedenli bir geri çekilme olacaktır. Teknik olarak yeni satışlar beklediğim için, gram altın/TL tarafında da sarkmalar olacaktır."