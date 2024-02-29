Uzmanından altın için kritik uyarı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın fiyatlar değişecek'

Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul'da boğaz ve köprüler yok oldu: Vapur seferleri iptal edildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanları, Alzheimer hastalığının tedavisini bulmaya çok yaklaştı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Türkiye’nin geleceği sağlık markalarıyla gelecek'
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
16:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İsrailli diplomata yanıt: Karşı koymaya devam edeceğiz
16:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
Meral Akşener ve Battal İlgezdi’nin seçmeni azarlaması
19:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240229/uzmanindan-altin-icin-kritik-uyari-cuma-gunu-bitiyor-hazirliga-baslayin-fiyatlar-degisecek-1081202761.html
Uzmanından altın için kritik uyarı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın fiyatlar değişecek'
Uzmanından altın için kritik uyarı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın fiyatlar değişecek'
Sputnik Türkiye
Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında yaklaşan gelişmeler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, haftanın son iki... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T07:57+0300
2024-02-29T07:57+0300
ekonomi
altın
döviz
döviz bürosu
döviz kurları
döviz kuru
döviz rezervi
döviz tahvili
yarım gram altın
gram altın
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Altın fiyatları, geçen yılın son dönemlerinde sert hareketlerle sonlanmış olsa da, son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında gelecek günlerde sert düşüşlerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri için satıcılı bir seyir öngören Memiş, mevcut paritenin 45 dolarlık bir düşüşle 2 bin altın seviyesine geri dönebileceğini belirtiyor. Ayrıca, altın sahiplerine izlemeleri gereken stratejiler konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. Memiş, yılın geri kalanında ons ve gram altın/TL fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam edeceğini vurgulayarak, kısa vadeli düşüşlerin aldatıcı olabileceğini hatırlatıyor.'Cuma gününe kadar alımlarınızı tamamlayın'Düşüşlerin ardından paniğe kapılarak satış yapanların, varlıklarını yerine koyamayacağını belirten Memiş, Cuma gününe kadar piyasalarda yaşanacaklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:'Altın Mart ayında yeni rekorlar kıracak'
https://sputniknews.com.tr/20240228/bitcoinde-yukselis-hiz-kesmiyor-64-bini-gordu-1081194866.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor, islam memiş, uzman yorumu, uzman görüşü
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor, islam memiş, uzman yorumu, uzman görüşü

Uzmanından altın için kritik uyarı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın fiyatlar değişecek'

07:57 29.02.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AA
Abone ol
Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında yaklaşan gelişmeler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, haftanın son iki işlem gününde altın fiyatlarında önemli değişikliklerin beklendiğini belirterek, yatırımcılarına gelecek beklentileri hakkında bilgilendirdi.
Altın fiyatları, geçen yılın son dönemlerinde sert hareketlerle sonlanmış olsa da, son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında gelecek günlerde sert düşüşlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.
Özellikle perşembe ve cuma günleri için satıcılı bir seyir öngören Memiş, mevcut paritenin 45 dolarlık bir düşüşle 2 bin altın seviyesine geri dönebileceğini belirtiyor. Ayrıca, altın sahiplerine izlemeleri gereken stratejiler konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. Memiş, yılın geri kalanında ons ve gram altın/TL fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam edeceğini vurgulayarak, kısa vadeli düşüşlerin aldatıcı olabileceğini hatırlatıyor.

'Cuma gününe kadar alımlarınızı tamamlayın'

Düşüşlerin ardından paniğe kapılarak satış yapanların, varlıklarını yerine koyamayacağını belirten Memiş, Cuma gününe kadar piyasalarda yaşanacaklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Altında düşüşler aşamaları gerçekleşecek olsa da, yükselişlerin saatler içerisinde yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden altın tarafında gördüğümüz satışların adresi bitcoin oluyor. Bitcoin fiyatlarındaki artışın önemli bir bölümü, altın tarafından çıkanlardan gelmekte ve yaşanan rekorlar, altın sahiplerini bitcoine yönlendiriyor. Bu nedenle haftanın geri kalan bölümünde altın fiyatlarının düştüğünü görebiliriz ancak ilerleyen haftalarda bitcoin tarafında yaşanacak kar satışlarının da adresi yeniden altın olacaktır. Bu nedenle altın sahiplerinin paniğe kapılmasına gerek yok. Çünkü bugün gidenler, yarın fazlasıyla geri gelecek. Yaşanacak düşüşlerin kısa süreli olacak olması, alım defterini şimdiden kapatmanız için önemli. Hafta bitmeden, altın tarafındaki tercihlerini tamamlayın."

'Altın Mart ayında yeni rekorlar kıracak'

"Mart ayının sonunda beklediğimiz değer 2 bin 150 lira seviyesi olacak. Şu anda gram altın 2 bin 115 lira seviyesinde. Önümüzdeki hafta ons altın nedenli bir geri çekilme olacaktır. Teknik olarak yeni satışlar beklediğim için, gram altın/TL tarafında da sarkmalar olacaktır."
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
EKONOMİ
Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor: 64 bini gördü
Dün, 20:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала