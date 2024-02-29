https://sputniknews.com.tr/20240229/uzmanindan-altin-icin-kritik-uyari-cuma-gunu-bitiyor-hazirliga-baslayin-fiyatlar-degisecek-1081202761.html

Uzmanından altın için kritik uyarı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın fiyatlar değişecek'

Uzmanından altın için kritik uyarı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın fiyatlar değişecek'

Sputnik Türkiye

Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında yaklaşan gelişmeler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, haftanın son iki... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T07:57+0300

2024-02-29T07:57+0300

2024-02-29T07:57+0300

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Altın fiyatları, geçen yılın son dönemlerinde sert hareketlerle sonlanmış olsa da, son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında gelecek günlerde sert düşüşlerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri için satıcılı bir seyir öngören Memiş, mevcut paritenin 45 dolarlık bir düşüşle 2 bin altın seviyesine geri dönebileceğini belirtiyor. Ayrıca, altın sahiplerine izlemeleri gereken stratejiler konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. Memiş, yılın geri kalanında ons ve gram altın/TL fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam edeceğini vurgulayarak, kısa vadeli düşüşlerin aldatıcı olabileceğini hatırlatıyor.'Cuma gününe kadar alımlarınızı tamamlayın'Düşüşlerin ardından paniğe kapılarak satış yapanların, varlıklarını yerine koyamayacağını belirten Memiş, Cuma gününe kadar piyasalarda yaşanacaklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:'Altın Mart ayında yeni rekorlar kıracak'

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