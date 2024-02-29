https://sputniknews.com.tr/20240229/bitcoin-icin-200-bin-dolar-tahmini-trilyon-dolarlik-dev-harekete-geciyor-akin-baslayacak-1081203097.html

Bitcoin için 200 bin dolar tahmini: 'Trilyon dolarlık dev harekete geçiyor, akın başlayacak'

Bitcoin için 200 bin dolar tahmini: 'Trilyon dolarlık dev harekete geçiyor, akın başlayacak'

Sputnik Türkiye

Bitcoin sert bir yükseliş hareketi ile 64 bin bandını kırmıştı. Sonrasında sert bir düşüş yaşayan bitcoin, yatırımcılarını kısa süreliğine tedirgin etse de... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T08:35+0300

2024-02-29T08:35+0300

2024-02-29T08:40+0300

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Bitcoin'deki güçlü yükselişler ve ETF'lerin sağladığı destekle birlikte, fiyatın 57 bin doların üzerine çıkması yatırımcıları sevindiriyor. Öte yandan ABD'nin büyük kripto para borsası Coinbase'de, kripto para birimi Bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasıyla artan işlem trafiği nedeniyle bir dizi teknik sorun yaşandığı bildirildi.200 bin dolar tahmini Ünlü analist Peter Brandt ise fiyatın 200 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. X hesabından yaptığı açıklamada, boğa sezonunun 2025'in 3. çeyreğinde sona erebileceğini belirtti. Ancak, fiyatın geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesinin altına inmesi durumunda bu analizin geçersiz olabileceğini vurguladı.Brandt ayrıca, 'lazer göz' furyasına da dikkat çekerek, bu durumu bir 'ters gösterge' olarak değerlendirebileceğini ifade etti. Brandt, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin'in altcoin'leri baskı altına alacağını ve nihayetinde Bitcoin'in tek lider olacağını vurgulamıştı.Yaz aylarında halving ve ETF onaylarının Bitcoin için önemsiz olacağını ve Bitcoin'in besin zincirinin tepesine yerleşeceğini düşündüğünü de belirtti.Diğer yandan yazar ve yatırımcı Fatih Uçar ise "Spot Bitcoin ETF onayının ardından spot fiyatla birlikte ETF talebinin katlanarak artabileceğinden bahsetmiştik. Daha da önemlisi mevcut ETF talebi ağırlıklı ihraççı varlık yönetim şirketlerinin müşterilerinden doğuyor. Asıl büyük FOMO döneminin küresel çapta varlık yöneticilerinin bunlara ilgi göstermeye başlamasıyla tetikleneceğini düşünüyorum" diyerek şunları aktardı:Morgan Stanley ve Bitcoin"İşte tam da bu nokta göreceğimiz senaryo şudur" diyen uzman şunları aktardı:Spot Bitcoin ETF Geleceği

https://sputniknews.com.tr/20240229/uzmanindan-altin-icin-kritik-uyari-cuma-gunu-bitiyor-hazirliga-baslayin-fiyatlar-degisecek-1081202761.html

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