Bitcoin için 200 bin dolar tahmini: 'Trilyon dolarlık dev harekete geçiyor, akın başlayacak'
08:35 29.02.2024 (güncellendi: 08:40 29.02.2024)
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
© Sputnik / Евгений Биятов
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Bitcoin sert bir yükseliş hareketi ile 64 bin bandını kırmıştı. Sonrasında sert bir düşüş yaşayan bitcoin, yatırımcılarını kısa süreliğine tedirgin etse de ekonomistlere göre bu durum beklenen 'düzenleme' seyri ile ilgili. Tecrübeli analist Peter Brandt ise, boğa sezonunun 2025 yılının ağustos ve eylül aylarında biteceğini düşündüğünü belirtti.
Bitcoin'deki güçlü yükselişler ve ETF'lerin sağladığı destekle birlikte, fiyatın 57 bin doların üzerine çıkması yatırımcıları sevindiriyor. Öte yandan ABD'nin büyük kripto para borsası Coinbase'de, kripto para birimi Bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasıyla artan işlem trafiği nedeniyle bir dizi teknik sorun yaşandığı bildirildi.
200 bin dolar tahmini
Ünlü analist Peter Brandt ise fiyatın 200 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. X hesabından yaptığı açıklamada, boğa sezonunun 2025'in 3. çeyreğinde sona erebileceğini belirtti. Ancak, fiyatın geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesinin altına inmesi durumunda bu analizin geçersiz olabileceğini vurguladı.
Brandt ayrıca, 'lazer göz' furyasına da dikkat çekerek, bu durumu bir 'ters gösterge' olarak değerlendirebileceğini ifade etti. Brandt, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin'in altcoin'leri baskı altına alacağını ve nihayetinde Bitcoin'in tek lider olacağını vurgulamıştı.
Yaz aylarında halving ve ETF onaylarının Bitcoin için önemsiz olacağını ve Bitcoin'in besin zincirinin tepesine yerleşeceğini düşündüğünü de belirtti.
Diğer yandan yazar ve yatırımcı Fatih Uçar ise "Spot Bitcoin ETF onayının ardından spot fiyatla birlikte ETF talebinin katlanarak artabileceğinden bahsetmiştik. Daha da önemlisi mevcut ETF talebi ağırlıklı ihraççı varlık yönetim şirketlerinin müşterilerinden doğuyor. Asıl büyük FOMO döneminin küresel çapta varlık yöneticilerinin bunlara ilgi göstermeye başlamasıyla tetikleneceğini düşünüyorum" diyerek şunları aktardı:
Morgan Stanley ve Bitcoin
"Konuya aşina kişilere dayandırılan habere göre Wall Street devi Morgan Stanley, spot bitcoin ETF ürünlerini aracılık platformuna eklemek için durum tespiti yapıyor. Burada ufak bir parantez açmalıyım. Hali hazırda günlerdir 3 milyar dolar üzerinde hacim gören spot Bitcoin ETF’ler henüz yolun çok başında. Varlık yönetim şirketleri, yatırım danışmaları ve ofislerin çoğu henüz spot Bitcoin ETF’lerin yatırım yapılabilir/yapılamaz bir varlık olup olmadığına karar vermedi. Bu da şu anlama geliyor. Mevcut yatırımcıların çoğu BlackRock ve Fidelity gibi ihraççıların müşteri portföylerinden oluşuyor. Hatta onlar bile henüz tam olarak bu ETF’leri benimseyemediklerinden potansiyellerini ortaya çıkarabilmiş değiller."
"İşte tam da bu nokta göreceğimiz senaryo şudur" diyen uzman şunları aktardı:
BlackRock ve diğerleri tüm müşterilerine bu spot Bitcoin ETF’leri sunar. (Henüz bu aşama yeni başlıyor)
Morgan Stanley gibi trilyon dolarlık dışarından devler kendi müşterileri için bunları yatırım yapılabilir varlık olarak tanımlar.
Morgan Stanley ve diğer devler Haziran, Temmuz ayına kadar incelemesini tamamlarken diğer bağımsız yatırımcılar da bu ürünleri sunup sunmayacaklarıyla ilgili karar verir.
Spot Bitcoin ETF Geleceği
"Üçüncü aşamadan sonra artık spot Bitcoin ETF’ler gerçek manada dünyaya açılmış olur ve 3 değil günlükte belki 10 milyar, 15 milyar dolarlık işlem hacimlerine ulaşır. Günlük girişleri 3-4 milyar doları görür. Bu da 200 milyar dolarlık aktif takaslarda kullanılan BTC arzı düşünüldüğünde önümüzdeki boğa sezonunun gerçek hikayesini yazar. Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo ve diğerleri son kararı verdiğinde gerçek potansiyel ortaya çıkacak. Şimdilik en erken Nisan, ortalama Temmuz, Haziran aylarında bu kararların verildiğini göreceğiz."