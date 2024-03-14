https://sputniknews.com.tr/20240314/belgoroda-yaklasmakta-olan-11-hava-hedefi-etkisiz-hale-getirildi-1081699980.html

Belgorod’a yaklaşmakta olan 11 hava hedefi etkisiz hale getirildi

Belgorod’a yaklaşmakta olan 11 hava hedefi etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hava savunma sistemlerinin bugün üçüncü kez devreye girdiğini, şu ana kadar kente yaklaşmakta olan 11 hava hedefinin... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T18:17+0300

2024-03-14T18:17+0300

2024-03-14T18:17+0300

ukrayna krizi

vyaçeslav gladkov

belgorod

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna krizi

çekya

hava savunma sistemi

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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda hava savunma sistemlerinin bugün üçüncü kez devreye girerek toplamda kente yaklaşmakta olan 11 hava hedefinin düşürdüğü bilgisini verdi.Vali Gladkov, “Hava savunma sistemimiz bugün üçüncü kez Belgorod ve Belgorod bölgesi üzerinde devreye girdi, kente yaklaşan 11 hava hedefi düşürüldü. Acil servisler sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor” ifadelerini kullandı.Bugün Belgorod kenti ve bölgesi, Ukrayna ordusunun yoğun bombardımanına maruz kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, Moskova saatiyle 08.30 (TSİ ile aynı) sularında Belgorod bölgesi üzerinde hava savunması Ukrayna’nın 8 füzesini imha etti. Öğle saatlerinde ise Vali Gladkov, hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşmakta olan 10 hava hedefini düşürdüğünü, bombardıman sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını bildirmişti.Diğer yandan, Sputnik’in incelediği füze enkazının fotoğraflarının gösterdiği üzere, Ukrayna ordusu bugünkü Belgorod bombardımanında Çek yapımı Vampire çok namlulu fırlatma sistemlerinin füzelerini kullandı.Vampire füzelerinin ayırt edici özelliği, kuyruk kısmının takılması için kullanılan T şeklindeki delik olduğuna dikkat çekilirken Çek yapımı çok namlulu fırlatma sistemlerinin füzelerinin, 30 Aralık’ta Belgorod’a yapılan ve 25 kişinin öldüğü saldırı da dahil olmak üzere, Rusya topraklarını bombalamak için daha önce de defalarca kullanıldığı hatırlatıldı.

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vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, çekya, hava savunma sistemi