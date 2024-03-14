https://sputniknews.com.tr/20240314/bakan-ersoy-duyurdu-8-bin-659-eserimizi-iade-aliyoruz-1081705561.html

Bakan Ersoy duyurdu: 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruz

Bakan Ersoy duyurdu: 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruz

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Fransa'da yakalanan 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruz" duyurusunda bulundu. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T22:27+0300

2024-03-14T22:27+0300

2024-03-14T22:27+0300

türkiye

tarihi eser

iade

anadolu

fransa

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her şeyin Avusturya'da bir müzayede firmasında satışa çıkan Anadolu kökenli çok sayıda sikkenin Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 2019 yılında tespit edilmesiyle başladığını, Avusturya'da başlatılan incelemenin Fransa'ya bağlandığını belirtti.Fransız kolluk kuvvetlerinin Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bu eserleri pazarlayan kişilere karşı geniş kapsamlı ve örnek bir soruşturma başlattığını bildiren Ersoy, bu sırada Türk polisi tarafından gerçekleştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran Anadolu ve Miras Operasyonu ile bu eserleri kaçıran suç şebekesinin Türkiye ayağının çökertildiğini hatırlattı.Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240222/11-ilde-tarih-eser-kacakciligi-operasyonu-20-gozalti--1081001318.html

türkiye

anadolu

fransa

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tarihi eser, iade, anadolu, fransa