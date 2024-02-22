https://sputniknews.com.tr/20240222/11-ilde-tarih-eser-kacakciligi-operasyonu-20-gozalti--1081001318.html
11 ilde tarih eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
11 ilde tarih eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Sputnik Türkiye
Kırklareli merkezli 11 ilde tarih eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T16:56+0300
2024-02-22T16:56+0300
2024-02-22T16:56+0300
türkiye
tarihi eser
operasyon
kaçakçı
kaçakçılık
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231111/ankarada-2-milyon-tl-degerinde-tarihi-eser-ele-gecirildi-1077302583.html
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tarihi eser, operasyon, kaçakçı, kaçakçılık
tarihi eser, operasyon, kaçakçı, kaçakçılık
11 ilde tarih eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Kırklareli merkezli 11 ilde tarih eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.