https://sputniknews.com.tr/20240222/11-ilde-tarih-eser-kacakciligi-operasyonu-20-gozalti--1081001318.html

11 ilde tarih eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

11 ilde tarih eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Sputnik Türkiye

Kırklareli merkezli 11 ilde tarih eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T16:56+0300

2024-02-22T16:56+0300

2024-02-22T16:56+0300

türkiye

tarihi eser

operasyon

kaçakçı

kaçakçılık

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231111/ankarada-2-milyon-tl-degerinde-tarihi-eser-ele-gecirildi-1077302583.html

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tarihi eser, operasyon, kaçakçı, kaçakçılık