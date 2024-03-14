https://sputniknews.com.tr/20240314/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransanin-tum-cabalari-bosa-cikti-1081683262.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransa'nın tüm çabaları boşa çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransa'nın tüm çabaları boşa çıktı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ülke topraklarını işgalden kurtararak tarihi adaleti sağladıklarını belirterek, Ermenistan ile barışa hiçbir zaman olmadığı... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T11:16+0300

2024-03-14T11:16+0300

2024-03-14T11:16+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı'na kadar gelinen süreç ile Azerbaycan topraklarının işgal altında kalması ve yıllar süren müzakere sürecinin başarısız olması konularına değindi. Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı ve Eylül 2023'teki antiterör operasyonu ile tüm topraklarında egemenliğini sağladığını ifade eden Aliyev, "Bugün ise Ermenistan'la barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Güney Kafkasya, barışa bu kadar yakın olmamıştı. Bu da 2. Karabağ Savaşı sayesinde oldu" dile getirdi.Aliyev, Ermenistan'ın yıllar boyu silahlandırıldığını vurgulayarak, "Antiterör operasyonunda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde askeri araç, silah ve mühimmata el koyduk. 2. Karabağ Savaşı'nda ise ele geçirdiğimiz savaş ganimetinin değeri 5 milyar dolardı. Ermenistan'a tüm bu silahlar ücretsiz verilmişti" diye konuştu.Azerbaycan olarak barış sürecini sürdürmeye hazır olduklarının altını çizen Aliyev, "Biz tarihi adaleti sağladık. Şimdi ise bölgede düşmanlığa son verme zamanı" dedi.'Fransa'nın tüm çabaları boşa çıktı'Aliyev, Fransa'nın Kafkasya'daki faaliyetlerine ve Azerbaycan karşıtı tutumuna da değinen Aliyev, "Fransa, 'Azerbaycan'a yaptırım yapılsın' diye çok uğraştı. Biz uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmamıştık ve Fransa'nın tüm çabaları boşa çıktı" açıklamasında bulundu.Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde ünlü Azerbaycan şairi Natavan'ın heykeline yapılan saldırıya da işaret ederek heykelin fotoğraflarını gösteren Aliyev, "Heykelin burnu kırıldı, üstüne boya atıldı. Tüm ricalarımıza rağmen heykeli onarmadılar. Uzun uğraşlar sonucunda o anıtı alıp Azerbaycan Kültür Merkezi'ne yerleştirdik" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240308/azerbaycan-disisleri-bakanligindan-fransaya-cagri-icislerimize-karismaktan-vazgecin-1081526852.html

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azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, fransa, kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi