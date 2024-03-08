https://sputniknews.com.tr/20240308/azerbaycan-disisleri-bakanligindan-fransaya-cagri-icislerimize-karismaktan-vazgecin-1081526852.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fransa'ya Azerbaycan'ın içişlerine karışmaktan vazgeçme çağrısında bulundu. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'rüşvet, yolsuzluk ve İslamofobinin yanı sıra bir dizi başka insan hakları ihlalinin yaygın olduğu bir ülkenin' ülkemize yönelik iddialarda bulunmaya ahlaki olarak hakkı olmadığı belirtildi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın 8 Mart tarihli açıklamasında Azerbaycan'da düşünce ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğinin iddia edilmesinim ve haksız tutuklamalarım kategorik olarak reddedildiği ifade edildi.Açıklamada bu tür asılsız ve önyargılı çıkışların Azerbaycan'ın içişlerine, soruşturma sürecine ve yargı bağımsızlığına müdahale olduğu belirtildi.Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı, ayaklanmalar sırasında halk aktivistlerinin öldürüldüğü, yasama yapılarında rüşvetin yaygın olduğu, yolsuzluk ve İslamofobinin had safhada ve bir dizi başka insan hakları ihlalinin yaşandığı Fransa'nın Azerbaycan'a karşı iddialarda bulunmaya ahlaki olarak hakkı yoktur" denildi.Söz konusu açıklamada, Azerbaycan'da temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra medya özgürlüğünün de tam olarak sağlandığı vurgulanarak, "Bir kez daha Fransa'dan Azerbaycan'ın içişlerine karışmamasını talep ediyoruz" sözlerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240201/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransa-bolgede-atese-benzin-dokme-pesinde-1080279492.html
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'
20:15 08.03.2024 (güncellendi: 20:18 08.03.2024)
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fransa'ya Azerbaycan'ın içişlerine karışmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'rüşvet, yolsuzluk ve İslamofobinin yanı sıra bir dizi başka insan hakları ihlalinin yaygın olduğu bir ülkenin' ülkemize yönelik iddialarda bulunmaya ahlaki olarak hakkı olmadığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın 8 Mart tarihli açıklamasında Azerbaycan'da düşünce ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğinin iddia edilmesinim ve haksız tutuklamalarım kategorik olarak reddedildiği ifade edildi.
Açıklamada bu tür asılsız ve önyargılı çıkışların Azerbaycan'ın içişlerine, soruşturma sürecine ve yargı bağımsızlığına müdahale olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı, ayaklanmalar sırasında halk aktivistlerinin öldürüldüğü, yasama yapılarında rüşvetin yaygın olduğu, yolsuzluk ve İslamofobinin had safhada ve bir dizi başka insan hakları ihlalinin yaşandığı Fransa'nın Azerbaycan'a karşı iddialarda bulunmaya ahlaki olarak hakkı yoktur" denildi.
Söz konusu açıklamada, Azerbaycan'da temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra medya özgürlüğünün de tam olarak sağlandığı vurgulanarak, "Bir kez daha Fransa'dan Azerbaycan'ın içişlerine karışmamasını talep ediyoruz" sözlerine yer verildi.