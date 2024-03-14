https://sputniknews.com.tr/20240314/avrupa-parlamentosu-ermenistan-ile-savunma-ve-guvenlik-alaninda-isbirligi-guclendirilmeli-1081673867.html

Avrupa Parlamentosu: Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliği güçlendirilmeli

Avrupa Parlamentosu: Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliği güçlendirilmeli

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’ne (AB) Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini arttırma çağrısında bulundu. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T01:09+0300

2024-03-14T01:09+0300

2024-03-14T01:09+0300

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Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Avrupa Birliği’ne (AB) Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme çağrısı yapıldı.AP, Strasbourg'daki genel kurul toplantısında kabul edilen kararının ardından AB’ye, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üyeliğini gözden geçirmeye yönelik açıklaması zemininde, bu ülke ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini artırma çağrısında bulundu.Belgede, "Avrupa Parlamentosu, Ermenistan'ın KGAÖ üyeliğini gözden geçirmesi karşısında AB ile Ermenistan arasındaki güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik acil ihtiyacı teyit ediyor" ifadelerine yer verildi.Avrupa Parlamentosu AB'ye ayrıca, Ermenistan'ın Avrupa Barış Fonu aracılığıyla uygun destek talebine olumlu yanıt vermesi çağrısı yaptı.Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve sorumluluk alanını kabul etmemesi halinde Erivan'ın bu örgütten çıkacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240312/pasinyan-ermenistanin-kgaoden-hangi-durumda-cikacagini-acikladi-1081618374.html

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