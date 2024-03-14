https://sputniknews.com.tr/20240314/avrupa-parlamentosu-ermenistan-ile-savunma-ve-guvenlik-alaninda-isbirligi-guclendirilmeli-1081673867.html
Avrupa Parlamentosu: Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliği güçlendirilmeli
Avrupa Parlamentosu: Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliği güçlendirilmeli
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’ne (AB) Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini arttırma çağrısında bulundu. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T01:09+0300
2024-03-14T01:09+0300
2024-03-14T01:09+0300
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Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Avrupa Birliği’ne (AB) Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme çağrısı yapıldı.AP, Strasbourg'daki genel kurul toplantısında kabul edilen kararının ardından AB’ye, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üyeliğini gözden geçirmeye yönelik açıklaması zemininde, bu ülke ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini artırma çağrısında bulundu.Belgede, "Avrupa Parlamentosu, Ermenistan'ın KGAÖ üyeliğini gözden geçirmesi karşısında AB ile Ermenistan arasındaki güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik acil ihtiyacı teyit ediyor" ifadelerine yer verildi.Avrupa Parlamentosu AB'ye ayrıca, Ermenistan'ın Avrupa Barış Fonu aracılığıyla uygun destek talebine olumlu yanıt vermesi çağrısı yaptı.Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve sorumluluk alanını kabul etmemesi halinde Erivan'ın bu örgütten çıkacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/pasinyan-ermenistanin-kgaoden-hangi-durumda-cikacagini-acikladi-1081618374.html
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avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), ermenistan, avrupa, avrupa birliği, avrupa birliği
Avrupa Parlamentosu: Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliği güçlendirilmeli
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’ne (AB) Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini arttırma çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Avrupa Birliği’ne (AB) Ermenistan ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme çağrısı yapıldı.
AP, Strasbourg'daki genel kurul toplantısında kabul edilen kararının ardından AB’ye, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üyeliğini gözden geçirmeye yönelik açıklaması zemininde, bu ülke ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini artırma çağrısında bulundu.
Belgede, "Avrupa Parlamentosu, Ermenistan'ın KGAÖ üyeliğini gözden geçirmesi karşısında AB ile Ermenistan arasındaki güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik acil ihtiyacı teyit ediyor" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Parlamentosu AB'ye ayrıca, Ermenistan'ın Avrupa Barış Fonu aracılığıyla uygun destek talebine olumlu yanıt vermesi çağrısı yaptı.
Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve sorumluluk alanını kabul etmemesi halinde Erivan'ın bu örgütten çıkacağını belirtmişti.