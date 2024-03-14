https://sputniknews.com.tr/20240314/antalyada-geceyi-simsekler-aydinlatti-1081674882.html

Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı

Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı

Sputnik Türkiye

Antalya’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

antalya

yağış

dolu

şimşek

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Antalya Körfezi’nde akşam saatlerinde ortaya çıkan hortumun ardından kent merkezinde dolu ve gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Yağışla beraber ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen sunarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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antalya

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antalya, yağış, dolu, şimşek