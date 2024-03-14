https://sputniknews.com.tr/20240314/antalyada-geceyi-simsekler-aydinlatti-1081674882.html
Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı
Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı
Sputnik Türkiye
Antalya’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T02:03+0300
2024-03-14T02:03+0300
2024-03-14T02:50+0300
yaşam
antalya
yağış
dolu
şimşek
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0e/1081674739_0:659:1125:1292_1920x0_80_0_0_5baeb3c0fd0ea6bd4829df29e2b787b3.jpg
Antalya Körfezi’nde akşam saatlerinde ortaya çıkan hortumun ardından kent merkezinde dolu ve gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Yağışla beraber ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen sunarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/iskenderun-korfezinde-simsekler-geceyi-aydinlatti-1069610197.html
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antalya, yağış, dolu, şimşek
antalya, yağış, dolu, şimşek
Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı
02:03 14.03.2024 (güncellendi: 02:50 14.03.2024)
Antalya’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı.
Antalya Körfezi’nde akşam saatlerinde ortaya çıkan hortumun ardından kent merkezinde dolu ve gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.
Yağışla beraber ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen sunarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.