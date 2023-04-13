https://sputniknews.com.tr/20230413/iskenderun-korfezinde-simsekler-geceyi-aydinlatti-1069610197.html
İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı
İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı
İskenderun Körfezi'nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T07:47+0300
2023-04-13T07:47+0300
2023-04-13T07:47+0300
multimedya
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hatay
iskenderun
hava durumu
şimşek
deniz
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler geceyi aydınlattı.
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fotoğraf, hatay, iskenderun, hava durumu, şimşek, deniz, фото
fotoğraf, hatay, iskenderun, hava durumu, şimşek, deniz, фото
İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı
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İskenderun Körfezi'nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler geceyi aydınlattı.
© İHA / ahmetseher
İskenderun Körfezi'nden görüntülenen şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
İskenderun Körfezi'nden görüntülenen şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
© İHA / ahmetseher
Şiddetli yağmur nedeni ile meteorolojinin sarı kod ile uyarı yaptığı Körfez'de şimşekler gece boyunca etkili oldu.
Şiddetli yağmur nedeni ile meteorolojinin sarı kod ile uyarı yaptığı Körfez'de şimşekler gece boyunca etkili oldu.
© İHA / ahmetseher
İskenderun Körfezi'nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.
İskenderun Körfezi'nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.
© İHA / ahmetseher
Hatay için bugün yayınlanan hava durumu raporuna göre günün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hatay için bugün yayınlanan hava durumu raporuna göre günün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
© İHA / ahmetseher
Hatay'daki yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay'daki yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.