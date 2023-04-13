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İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı
İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı
İskenderun Körfezi'nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler geceyi aydınlattı.
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fotoğraf, hatay, iskenderun, hava durumu, şimşek, deniz, фото
fotoğraf, hatay, iskenderun, hava durumu, şimşek, deniz, фото

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

07:47 13.04.2023
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İskenderun Körfezi'nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler geceyi aydınlattı.
© İHA / ahmetseher

İskenderun Körfezi'nden görüntülenen şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

İskenderun Körfezi&#x27;nden görüntülenen şimşekler geceyi gündüze çevirdi. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ahmetseher

İskenderun Körfezi'nden görüntülenen şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

© İHA / ahmetseher

Şiddetli yağmur nedeni ile meteorolojinin sarı kod ile uyarı yaptığı Körfez'de şimşekler gece boyunca etkili oldu.

Şiddetli yağmur nedeni ile meteorolojinin sarı kod ile uyarı yaptığı Körfez&#x27;de şimşekler gece boyunca etkili oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ahmetseher

Şiddetli yağmur nedeni ile meteorolojinin sarı kod ile uyarı yaptığı Körfez'de şimşekler gece boyunca etkili oldu.

© İHA / ahmetseher

İskenderun Körfezi'nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İskenderun Körfezi&#x27;nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ahmetseher

İskenderun Körfezi'nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

© İHA / ahmetseher

Hatay için bugün yayınlanan hava durumu raporuna göre günün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hatay için bugün yayınlanan hava durumu raporuna göre günün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ahmetseher

Hatay için bugün yayınlanan hava durumu raporuna göre günün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

© İHA / ahmetseher

Hatay'daki yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay&#x27;daki yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / ahmetseher

Hatay'daki yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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