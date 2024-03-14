https://sputniknews.com.tr/20240314/altin-alacaklara-dikkat-ceken-uyari-darphane-mesaiye-baslamisti-fiyatlar-nasil-etkilenecek-1081678444.html
Altın alacaklara dikkat çeken uyarı: Darphane mesaiye başlamıştı, fiyatlar nasıl etkilenecek?
Altın alacaklara dikkat çeken uyarı: Darphane mesaiye başlamıştı, fiyatlar nasıl etkilenecek?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarının sürekli rekorlar kırmasıyla birlikte, kuyumcularda altın stokları azalmaya başladı. İstanbul ve diğer illerde yaşanan bu durumla ilgili... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T09:54+0300
2024-03-14T09:54+0300
2024-03-14T09:55+0300
ekonomi
darphane
kuyumcu
altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
sahte altın
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071467896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cbc6c3a3e5e1bae4edd4efb933ce8c4.jpg
Altın fiyatlarının hızla yükselmesi, kuyumcularda altın bulunurluğunu zorlaştırıyor. Özellikle İstanbul'da, kuyumcularda altın arayışı artarken stokların azalması endişe yaratıyor. Bu durum, Darphane'nin aldığı önlemleri daha da önemli hale getiriyor.Darphane yetkilileri, altın talebinin artmasıyla birlikte üretim kapasitelerini artırdıklarını ve ekstra mesailerle stokların sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade ettiler. Ancak, altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda, kuyumcularda altın bulunurluğunun daha da zorlaşabileceği belirtiliyor.Darphane çift vardiyaya geçtiSon olarak İstanbul Kuyumcular Odası ile Darphane Genel Müdürü ve yöneticilerinin bir araya geldmiş, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söylemişti.Altın neden bulunamıyor?Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk konuyla ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Darphanenin çift vardiyası sorunu çözer mi?Altının bulunaması fiyatları yükseltiyor mu?Altın fiyatları düşer mi?Gram altında yıl sonu tahmini
https://sputniknews.com.tr/20240313/2024-kredi-kartina-sikilasma-duzenlemesi-neleri-iceriyor-1081641337.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071467896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_602a42fc70d9e5538f5c62c0ac184636.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor
Altın alacaklara dikkat çeken uyarı: Darphane mesaiye başlamıştı, fiyatlar nasıl etkilenecek?
09:54 14.03.2024 (güncellendi: 09:55 14.03.2024)
Altın fiyatlarının sürekli rekorlar kırmasıyla birlikte, kuyumcularda altın stokları azalmaya başladı. İstanbul ve diğer illerde yaşanan bu durumla ilgili olarak Darphane'den yeni bir açıklama geldi. Peki, kuyumcular neden satacak altın bulamıyor, piyasada altın bulunurluğundaki sıkıntı fiyatları yükseltiyor mu? Altın için yıl sonu beklentisi ne?
Altın fiyatlarının hızla yükselmesi, kuyumcularda altın bulunurluğunu zorlaştırıyor. Özellikle İstanbul'da, kuyumcularda altın arayışı artarken stokların azalması endişe yaratıyor. Bu durum, Darphane'nin aldığı önlemleri daha da önemli hale getiriyor.
Darphane yetkilileri, altın talebinin artmasıyla birlikte üretim kapasitelerini artırdıklarını ve ekstra mesailerle stokların sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade ettiler. Ancak, altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda, kuyumcularda altın bulunurluğunun daha da zorlaşabileceği belirtiliyor.
Darphane çift vardiyaya geçti
Son olarak İstanbul Kuyumcular Odası ile Darphane Genel Müdürü ve yöneticilerinin bir araya geldmiş, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söylemişti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk konuyla ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Vatandaşın altın satışlarının sınırlı olmasından dolayı vatandaştan gelen ürün olmayınca altın talebi ancak Darphane’den karşılanabilir. Bunu da Darphane üretimini artırmak suretiyle yapabilir ancak kuyumcunun oraya altın bastırma talebi olması lazım. Şu anda maliyet yüksekliği nedeniyle kuyumcuların Darphane’ye altın bastırma talebi oldukça azaldı.
Kuyumcu üretmek istediği altını Darphane’ye veriyor ve ürünü 3-4 gün sonra Darphane’den alıyor. Daha önceki düzende ise Darphane’de randevu alınıyordu. Örneğin bugün çarşamba, kuyumcu ‘perşembe günü 5 kil oçeyrek altın alacağım’ deyip Darphane’den altın satın alabiliyordu. Şu anda ise uygulama aksamış durumda. Artık Darphane’de teslimatlar, basımlar gecikiyor ve sipariş tarihleri uzuyor.
Eskiden randevu usulü çalışılıyordu. Kuyumcu istediği zaman altını götürüp üretilmiş altın (çeyrek, cumhuriyet altını) ile değiştiriyordu. Şu anda 3-5 gün bekliyor ve o 3-5 gün içerisinde altına uygulanan kotadan dolayı makas daralabiliyor. Böyle olunca kuyumcu maliyet hesabı yapıyor. Kuyumcular sipariş ettiği altın eline gelene kadar 'maliyetim yükselirse’ diye çekinceli davranıyor. Aslında Darphane’nin elinde hazır ürün bir sıkıntı yaşanmaz.
Darphanenin çift vardiyası sorunu çözer mi?
Cuma ve cumartesi günü Darphane kuyumcuların siparişlerini vereceğini söyledi. Piyasa biraz rahatladı ancak şu anda Darphane’deki ürünler vitrinlere yansımış değil. Bu şekilde mesai yapılırsa ihtiyaç giderilecektir. Kuyumcularda ‘yüksek maliyet nedeniyle elimde ürün kalabilir’ endişesi var. Ancak talep de devam ediyor. Sorun kısa sürede aşılabilecek gibi görünmüyor ancak bulunurluk açısından geçtiğimiz haftalardaki sıkıntıları aşabiliriz gibi görünüyor.
Altının bulunaması fiyatları yükseltiyor mu?
Tabi yükseltiyor, bir taraftan da eski tarihli dediğimiz yani müşteriden gelen altın yeni üretimli altın fiyatı haline gelmiş oldu. Artık altında eski üretim ve yeni üretim tarihli arasında bir fiyat farkı kalmadı. Önümüzdeki günlerde söylenildiği gibi ürün artırılır ve kuyumcu da talepte bulunursa makas tekrar açılır.
Altın fiyatları düşer mi?
"Kuyumcularda altının gram fiyatı 2420 TL civarında. 2400-2450 TL arasında olabilir ancak burada bir düzeltme olabilir. Muhtemelen 2380-2450 TL arasında bir dalgalanma olacağı bekleniyor. Döviz kurundaki yükseliş de altın fiyatını dalgalandırıyor. Eğer dolar/TL 33 TL’yi geçerse altında çok fazla gerileme olacağını düşünmüyorum."
Gram altında yıl sonu tahmini
"Yılsonu altın ons bazında hiç değişmezse bile dolar/TL için 42-45 TL arası beklenti var. Eğer böyle olursa 2 bin TL’lerde olan altın, yılsonunda 3 bin TL’lere gelebilir. Ancak ons altında 2500 dolar beklentileri de var. Eğer dolar/TL sene sonu 42-45 TL arasında kalırsa, ons altın 2500 dolar seviyelerine yükselirse gram altın 3500 TL seviyelerine ulaşabilir. Altında gün gün fiyatlar değişiyor. Sene sonu tahmini vermek bu süreçte oldukça zor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinin ne kadar ve ne zaman olacağı da altında yönü belirleyecek. Dış piyasada altın fiyatı belirsiz, iç piyasada ise seçimden sonra ekonomideki gelişmeler belirleyici olacak, enflasyondaki seyir belirleyici olacak. Sene sonu tahminlerini yapmak daha da zorlaşıyor.”