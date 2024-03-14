Altın alacaklara dikkat çeken uyarı: Darphane mesaiye başlamıştı, fiyatlar nasıl etkilenecek?

“Vatandaşın altın satışlarının sınırlı olmasından dolayı vatandaştan gelen ürün olmayınca altın talebi ancak Darphane’den karşılanabilir. Bunu da Darphane üretimini artırmak suretiyle yapabilir ancak kuyumcunun oraya altın bastırma talebi olması lazım. Şu anda maliyet yüksekliği nedeniyle kuyumcuların Darphane’ye altın bastırma talebi oldukça azaldı.

Kuyumcu üretmek istediği altını Darphane’ye veriyor ve ürünü 3-4 gün sonra Darphane’den alıyor. Daha önceki düzende ise Darphane’de randevu alınıyordu. Örneğin bugün çarşamba, kuyumcu ‘perşembe günü 5 kil oçeyrek altın alacağım’ deyip Darphane’den altın satın alabiliyordu. Şu anda ise uygulama aksamış durumda. Artık Darphane’de teslimatlar, basımlar gecikiyor ve sipariş tarihleri uzuyor.

Eskiden randevu usulü çalışılıyordu. Kuyumcu istediği zaman altını götürüp üretilmiş altın (çeyrek, cumhuriyet altını) ile değiştiriyordu. Şu anda 3-5 gün bekliyor ve o 3-5 gün içerisinde altına uygulanan kotadan dolayı makas daralabiliyor. Böyle olunca kuyumcu maliyet hesabı yapıyor. Kuyumcular sipariş ettiği altın eline gelene kadar 'maliyetim yükselirse’ diye çekinceli davranıyor. Aslında Darphane’nin elinde hazır ürün bir sıkıntı yaşanmaz.