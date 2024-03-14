Ahmet Hakan: Kediler asla yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaklar

"Bir asansörde kimsesiz bir kediciği, dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’ın duruşmasında yaşanan bir olay bu. Eros, bu katilin tekmeleyerek öldürdüğü kediciğin adı. Adliye koridorunu doldurmak ve sloganlar haykırmak herkese göstermiştir ki: O mazlum kediciğin ölüsü, İbrahim Keloğlan denilen bu adamın peşini bırakmayacak. O masum kediciğin son bakışı, her platformda ve her durumda bu katil İbrahim’e hep hatırlatılacak. Bu iyi ve güzel insanlar, o kimsesiz kediciğin kimsesi olmaktan asla vazgeçmeyecek. Ve hepsinden önemlisi adliye koridorlarını doldurup sloganlarla inletenler, şunu herkese göstermişlerdir ki: Kediler asla yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaklar."