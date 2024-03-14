https://sputniknews.com.tr/20240314/ahmet-hakan-kediler-asla-yalniz-degildir-ve-asla-yalniz-kalmayacaklar-1081682062.html
Ahmet Hakan: Kediler asla yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaklar
Ahmet Hakan: Kediler asla yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaklar
Sputnik Türkiye
Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ahmet Hakan, dünkü duruşmaya gelen hayvanseverlerin önemli bir gösterge... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T11:15+0300
2024-03-14T11:15+0300
2024-03-14T11:15+0300
yaşam
kedi
kedi eros
ibrahim keloğlan
mahkeme
hayvansever
hayvan
ahmet hakan
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Başakşehir'de sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 2 yıl 6 hapse çarptırıldı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240313/kediyi-tekmeleyerek-olduren-ibrahim-keloglan-bugun-hakim-karsisina-cikiyor-1081650621.html
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kedi, kedi eros, ibrahim keloğlan, mahkeme, hayvansever, hayvan, ahmet hakan
kedi, kedi eros, ibrahim keloğlan, mahkeme, hayvansever, hayvan, ahmet hakan
Ahmet Hakan: Kediler asla yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaklar
Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ahmet Hakan, dünkü duruşmaya gelen hayvanseverlerin önemli bir gösterge olduğunu vurguladı ve "Kediler asla yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaklar" dedi.
Başakşehir'de sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 2 yıl 6 hapse çarptırıldı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
"Bir asansörde kimsesiz bir kediciği, dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’ın duruşmasında yaşanan bir olay bu. Eros, bu katilin tekmeleyerek öldürdüğü kediciğin adı. Adliye koridorunu doldurmak ve sloganlar haykırmak herkese göstermiştir ki: O mazlum kediciğin ölüsü, İbrahim Keloğlan denilen bu adamın peşini bırakmayacak. O masum kediciğin son bakışı, her platformda ve her durumda bu katil İbrahim’e hep hatırlatılacak. Bu iyi ve güzel insanlar, o kimsesiz kediciğin kimsesi olmaktan asla vazgeçmeyecek. Ve hepsinden önemlisi adliye koridorlarını doldurup sloganlarla inletenler, şunu herkese göstermişlerdir ki: Kediler asla yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaklar."