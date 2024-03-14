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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240314/abd-disisleri-bakani-blinken-gazzeye-gidecek-deniz-koridorunu-isler-hale-getirmek-icin-calisiyoruz-1081684926.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'ye gidecek deniz koridorunu işler hale getirmek için çalışıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'ye gidecek deniz koridorunu işler hale getirmek için çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, Washington'un Gazze'ye bir 'deniz yardım koridoru' kurulması maksadıyla çok uluslu girişimi koordine etmek... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T12:06+0300
2024-03-14T12:06+0300
israil- filistin çatışması
abd
antony blinken
abd dışişleri bakanlığı
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israil-filistin sorunu
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kıbrıs, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den yetkililerle bir video konferans düzenleyerek yeni güzergâhın işler hale getirilmesini görüştüklerini duyuruldu.Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin koridor konusunda İsrail ile birlikte çalıştığını; Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda ve Kanada tarafından da desteklendiğini ancak koridorun kurulmasının zaman alacağını söyledi.Blinken açıklamasında, "Bunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın diğer yollarının yerine geçmeyeceğini, tamamlayıcısı olduğunu ve özellikle karayolu güzergahlarının yardımın Gazze'ye ve oradan da ihtiyacı olan insanlara ulaştırılması için en kritik yol olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.Blinken, İsrail'in Gazze'ye mümkün olduğunca çok sayıda kara geçişini açması gerektiğini ifade etti.Blinken, Washington'un çatışmalara geçici bir ara verilmesini ve Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma için baskı yapmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek 'tutarsız' değilABD Dışişleri Blinken, İsrail'in kendini Hamas'a karşı koruması ve bir daha 7 Ekim saldırısının yaşanmaması için Tel Aviv'e gerektiği ölçüde silah ve askeri yardım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almama konusunda sorumluluğu bulunduğunu ve bunu İsrail tarafıyla her görüşmelerinde gündeme getirdiklerini de vurgulayan Blinken, 'bölgede hiçbir sivilin öldüğünü görmek istemediklerini' kaydetti.Blinken, bir soru üzerine, "İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek 'tutarsız' değil" dedi.'Henüz bir plan görmedik'ABD Başkanı Joe Biden'ın 'kırmızı çizgi" olarak nitelendirdiği Refah'a olası saldırı konusundaki soruları da yanıtlayan Blinken, uygulanabilir ve sivillerin hayatlarını koruyacak bir plan olmaksızın İsrail'in bu bölgeye askeri 'operasyon' düzenlemesine karşı olduklarını yineledi.Blinken, ABD'nin halen İsrail'den bu yönde bir plan beklediğini hatırlatarak, "Henüz böyle bir plan görmedik. Peki bu iş mümkün mü? Evet mümkün, ancak biz henüz planı görmedik" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html
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abd, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah, güney kıbrıs
abd, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah, güney kıbrıs

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'ye gidecek deniz koridorunu işler hale getirmek için çalışıyoruz

12:06 14.03.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afrika'da
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afrika'da - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, Washington'un Gazze'ye bir 'deniz yardım koridoru' kurulması maksadıyla çok uluslu girişimi koordine etmek için çalıştığını dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kıbrıs, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den yetkililerle bir video konferans düzenleyerek yeni güzergâhın işler hale getirilmesini görüştüklerini duyuruldu.
Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin koridor konusunda İsrail ile birlikte çalıştığını; Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda ve Kanada tarafından da desteklendiğini ancak koridorun kurulmasının zaman alacağını söyledi.
Blinken açıklamasında, "Bunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın diğer yollarının yerine geçmeyeceğini, tamamlayıcısı olduğunu ve özellikle karayolu güzergahlarının yardımın Gazze'ye ve oradan da ihtiyacı olan insanlara ulaştırılması için en kritik yol olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.
Blinken, İsrail'in Gazze'ye mümkün olduğunca çok sayıda kara geçişini açması gerektiğini ifade etti.
Blinken, Washington'un çatışmalara geçici bir ara verilmesini ve Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma için baskı yapmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek 'tutarsız' değil

ABD Dışişleri Blinken, İsrail'in kendini Hamas'a karşı koruması ve bir daha 7 Ekim saldırısının yaşanmaması için Tel Aviv'e gerektiği ölçüde silah ve askeri yardım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almama konusunda sorumluluğu bulunduğunu ve bunu İsrail tarafıyla her görüşmelerinde gündeme getirdiklerini de vurgulayan Blinken, 'bölgede hiçbir sivilin öldüğünü görmek istemediklerini' kaydetti.
Blinken, bir soru üzerine, "İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek 'tutarsız' değil" dedi.

'Henüz bir plan görmedik'

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'kırmızı çizgi" olarak nitelendirdiği Refah'a olası saldırı konusundaki soruları da yanıtlayan Blinken, uygulanabilir ve sivillerin hayatlarını koruyacak bir plan olmaksızın İsrail'in bu bölgeye askeri 'operasyon' düzenlemesine karşı olduklarını yineledi.
Blinken, ABD'nin halen İsrail'den bu yönde bir plan beklediğini hatırlatarak, "Henüz böyle bir plan görmedik. Peki bu iş mümkün mü? Evet mümkün, ancak biz henüz planı görmedik" dedi.
Gazze'ye deniz koridoru - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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Gazze için deniz koridoru: İlk 'yardım gemisi' Güney Kıbrıs'tan yola çıktı
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