https://sputniknews.com.tr/20240314/-fenerbahce-uefa-avrupa-konferans-liginde-ceyrek-finale-yukseldi-1081705852.html
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T22:45+0300
2024-03-14T22:45+0300
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finale adını yazdırdı.61. dakikada hücum yönünün sağından Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda top auta gitti.68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan Lapoussin'in ortasına altıpas çizgisinde iyi yükselen Rasmussen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.76. dakikada hücum yönünün solundan Puertas'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Terho'nun kafa vuruşunda Djiku, topu kale çizgisinden kornere uzaklaştırdı.85. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve misafir takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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fenerbahçe union saint-gilloise, fenerbahçe uefa avrupa konferans ligi
fenerbahçe union saint-gilloise, fenerbahçe uefa avrupa konferans ligi
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:45 14.03.2024 (güncellendi: 23:10 14.03.2024)
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finale adını yazdırdı.
61. dakikada hücum yönünün sağından Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda top auta gitti.
68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan Lapoussin'in ortasına altıpas çizgisinde iyi yükselen Rasmussen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
76. dakikada hücum yönünün solundan Puertas'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Terho'nun kafa vuruşunda Djiku, topu kale çizgisinden kornere uzaklaştırdı.
85. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve misafir takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.