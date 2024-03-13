https://sputniknews.com.tr/20240313/ukrayna-ordusu-son-24-saatte-donetsk-halk-cumhuriyetini-34-kez-bombaladi-1081640557.html

Ukrayna ordusu son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni 34 kez bombaladı

Ukrayna ordusu son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni 34 kez bombaladı

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna ordusunun DHC’yi son 24 saatte 34 kez bombaladığını... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T02:28+0300

2024-03-13T02:28+0300

2024-03-13T02:28+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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dhc içişleri bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte DHC’yi 34 kez bombaladığı ve toplam 99 mermi ateşlediği belirtildi.Açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna silahlı oluşumlarının son 24 saatte Donetsk yönünde 10 ve Gorlovka yönünde 24 olmak üzere 34 saldırı düzenlediğini tespit etti” denildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin farklı türlerde toplam 99 mermi ateşlediği bilgisine yer verilen açıklamada, 6 sivilin yaralandığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240312/donetsk-yetkilisi-ukraynali-yuksek-rutbeli-subaylarin-bulundugu-komuta-merkezi-vuruldu-1081637341.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donetsk