https://sputniknews.com.tr/20240313/ukrayna-ordusu-son-24-saatte-donetsk-halk-cumhuriyetini-34-kez-bombaladi-1081640557.html
Ukrayna ordusu son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni 34 kez bombaladı
Ukrayna ordusu son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni 34 kez bombaladı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna ordusunun DHC’yi son 24 saatte 34 kez bombaladığını... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T02:28+0300
2024-03-13T02:28+0300
2024-03-13T02:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
dhc içişleri bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
donetsk
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080407077_0:117:2474:1509_1920x0_80_0_0_d59c49b7422254e5a0b341bc04697a4f.jpg
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte DHC’yi 34 kez bombaladığı ve toplam 99 mermi ateşlediği belirtildi.Açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna silahlı oluşumlarının son 24 saatte Donetsk yönünde 10 ve Gorlovka yönünde 24 olmak üzere 34 saldırı düzenlediğini tespit etti” denildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin farklı türlerde toplam 99 mermi ateşlediği bilgisine yer verilen açıklamada, 6 sivilin yaralandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/donetsk-yetkilisi-ukraynali-yuksek-rutbeli-subaylarin-bulundugu-komuta-merkezi-vuruldu-1081637341.html
ukrayna
rusya
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080407077_153:0:2321:1626_1920x0_80_0_0_83dcdad8598d9a89c960cf9e17b1cadc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donetsk
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donetsk
Ukrayna ordusu son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni 34 kez bombaladı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna ordusunun DHC’yi son 24 saatte 34 kez bombaladığını bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte DHC’yi 34 kez bombaladığı ve toplam 99 mermi ateşlediği belirtildi.
Açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna silahlı oluşumlarının son 24 saatte Donetsk yönünde 10 ve Gorlovka yönünde 24 olmak üzere 34 saldırı düzenlediğini tespit etti” denildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin farklı türlerde toplam 99 mermi ateşlediği bilgisine yer verilen açıklamada, 6 sivilin yaralandığı kaydedildi.