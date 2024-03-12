DHC lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Sputnik’e demecinde Rus birliklerinin Avdeyevka’nın kuzeyindeki Krasnogorovka bölgesinde yüksek rütbeli subayların da bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir komuta merkezini imha ettiğini söyledi.



Gagin, “Kısa bir süre önce, bir dizi müstahkem bölge hedef alındı. Hedefler arasında cephenin bu bölgesindeki çatışmalara katılan yüksek rütbeli Ukraynalı subayların da bulunduğu bir komuta merkezi de vardı” dedi.



Gagin, Krasnogorovka bölgesinde şu anda ciddi çatışmaların yaşandığını, Rus ordusunun her gün bu yönde önceden belirlenen düşman hedeflerine saldırılar düzenlediğini kaydetti.



Daha önce Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rus savaş uçaklarının, Güney Askeri Grubu birimleriyle işbirliği içinde, Krasnogorovka'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir tuğla fabrikasındaki müstahkem mevzilerini vurduğunu söylemişti.