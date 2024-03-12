https://sputniknews.com.tr/20240312/donetsk-yetkilisi-ukraynali-yuksek-rutbeli-subaylarin-bulundugu-komuta-merkezi-vuruldu-1081637341.html
Donetsk yetkilisi: Ukraynalı yüksek rütbeli subayların bulunduğu komuta merkezi vuruldu
Donetsk yetkilisi: Ukraynalı yüksek rütbeli subayların bulunduğu komuta merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in Danışmanı Yan Gagin, Rus birliklerinin Krasnogorovka’da yüksek rütbeli subayların da bulunduğu Ukrayna... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T23:21+0300
2024-03-12T23:21+0300
2024-03-12T23:21+0300
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DHC lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Sputnik’e demecinde Rus birliklerinin Avdeyevka’nın kuzeyindeki Krasnogorovka bölgesinde yüksek rütbeli subayların da bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir komuta merkezini imha ettiğini söyledi.Gagin, “Kısa bir süre önce, bir dizi müstahkem bölge hedef alındı. Hedefler arasında cephenin bu bölgesindeki çatışmalara katılan yüksek rütbeli Ukraynalı subayların da bulunduğu bir komuta merkezi de vardı” dedi.Gagin, Krasnogorovka bölgesinde şu anda ciddi çatışmaların yaşandığını, Rus ordusunun her gün bu yönde önceden belirlenen düşman hedeflerine saldırılar düzenlediğini kaydetti.Daha önce Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rus savaş uçaklarının, Güney Askeri Grubu birimleriyle işbirliği içinde, Krasnogorovka'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir tuğla fabrikasındaki müstahkem mevzilerini vurduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/ukrayna-rusya-sinirini-gecme-girisimi-sirasinda-234-militani-kaybetti-1081635100.html
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ukrayna, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, yan gagin, avdeyevka
ukrayna, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, yan gagin, avdeyevka
Donetsk yetkilisi: Ukraynalı yüksek rütbeli subayların bulunduğu komuta merkezi vuruldu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in Danışmanı Yan Gagin, Rus birliklerinin Krasnogorovka’da yüksek rütbeli subayların da bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin’e ait bir komuta merkezini imha ettiğini belirtti.
DHC lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Sputnik’e demecinde Rus birliklerinin Avdeyevka’nın kuzeyindeki Krasnogorovka bölgesinde yüksek rütbeli subayların da bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir komuta merkezini imha ettiğini söyledi.
Gagin, “Kısa bir süre önce, bir dizi müstahkem bölge hedef alındı. Hedefler arasında cephenin bu bölgesindeki çatışmalara katılan yüksek rütbeli Ukraynalı subayların da bulunduğu bir komuta merkezi de vardı” dedi.
Gagin, Krasnogorovka bölgesinde şu anda ciddi çatışmaların yaşandığını, Rus ordusunun her gün bu yönde önceden belirlenen düşman hedeflerine saldırılar düzenlediğini kaydetti.
Daha önce Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rus savaş uçaklarının, Güney Askeri Grubu birimleriyle işbirliği içinde, Krasnogorovka'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir tuğla fabrikasındaki müstahkem mevzilerini vurduğunu söylemişti.