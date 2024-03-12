https://sputniknews.com.tr/20240312/ukrayna-rusya-sinirini-gecme-girisimi-sirasinda-234-militani-kaybetti-1081635100.html
Ukrayna, Rusya sınırını geçme girişimi sırasında 234 militanı kaybetti
Ukrayna, Rusya sınırını geçme girişimi sırasında 234 militanı kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Rusya sınırını geçmeye çalışan Kiev rejiminin ölü olarak 234 militanı kaybettiğini, sınırın ihlaline izin verilmediğini... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T21:42+0300
2024-03-12T21:42+0300
2024-03-12T21:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Bakanlığın yayınladığı açıklamaya göre, bugün Rusya sınırını geçme girişiminde bulunan Kiev rejimi, ölü olarak 234 militan, 7 tank, 3 ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı ve 2 zırhlı personel taşıyıcı kaybetti. Sınırın ihlaline izin verilmedi.Açıklamaya göre, sabah saat 3 civarında sivil hedeflere yönelik yoğun bombardımanının ardından Ukraynalı terörist oluşumlar, Harkov bölgesindeki Odnorobovka yerleşimi tarafından ve Belgorod bölgesindeki Nehoteyevka ve Spodaryuşino yerleşim bölgelerinde olmak üzere tank ve zırhlı savaş araçlarının desteğiyle üç yönden Rusya topraklarını işgal etmeye çalıştı.Rus askerlerinin özverili eylemleri ile Ukraynalı terörist grupların tüm saldırılarını püskürtüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240312/macaristan-disislerinden-ihtilafa-iliskin-aciklama-ukrayna-rusyayi-yenemez-1081628180.html
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ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna, Rusya sınırını geçme girişimi sırasında 234 militanı kaybetti
21:42 12.03.2024 (güncellendi: 21:44 12.03.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Rusya sınırını geçmeye çalışan Kiev rejiminin ölü olarak 234 militanı kaybettiğini, sınırın ihlaline izin verilmediğini bildirdi.
Bakanlığın yayınladığı açıklamaya göre, bugün Rusya sınırını geçme girişiminde bulunan Kiev rejimi, ölü olarak 234 militan, 7 tank, 3 ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı ve 2 zırhlı personel taşıyıcı kaybetti. Sınırın ihlaline izin verilmedi.
Açıklamaya göre, sabah saat 3 civarında sivil hedeflere yönelik yoğun bombardımanının ardından Ukraynalı terörist oluşumlar, Harkov bölgesindeki Odnorobovka yerleşimi tarafından ve Belgorod bölgesindeki Nehoteyevka ve Spodaryuşino yerleşim bölgelerinde olmak üzere tank ve zırhlı savaş araçlarının desteğiyle üç yönden Rusya topraklarını işgal etmeye çalıştı.
Rus askerlerinin özverili eylemleri ile Ukraynalı terörist grupların tüm saldırılarını püskürtüldü.