https://sputniknews.com.tr/20240312/ukrayna-rusya-sinirini-gecme-girisimi-sirasinda-234-militani-kaybetti-1081635100.html

Ukrayna, Rusya sınırını geçme girişimi sırasında 234 militanı kaybetti

Ukrayna, Rusya sınırını geçme girişimi sırasında 234 militanı kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Rusya sınırını geçmeye çalışan Kiev rejiminin ölü olarak 234 militanı kaybettiğini, sınırın ihlaline izin verilmediğini... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T21:42+0300

2024-03-12T21:42+0300

2024-03-12T21:44+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlığın yayınladığı açıklamaya göre, bugün Rusya sınırını geçme girişiminde bulunan Kiev rejimi, ölü olarak 234 militan, 7 tank, 3 ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı ve 2 zırhlı personel taşıyıcı kaybetti. Sınırın ihlaline izin verilmedi.Açıklamaya göre, sabah saat 3 civarında sivil hedeflere yönelik yoğun bombardımanının ardından Ukraynalı terörist oluşumlar, Harkov bölgesindeki Odnorobovka yerleşimi tarafından ve Belgorod bölgesindeki Nehoteyevka ve Spodaryuşino yerleşim bölgelerinde olmak üzere tank ve zırhlı savaş araçlarının desteğiyle üç yönden Rusya topraklarını işgal etmeye çalıştı.Rus askerlerinin özverili eylemleri ile Ukraynalı terörist grupların tüm saldırılarını püskürtüldü.

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ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı