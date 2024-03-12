https://sputniknews.com.tr/20240312/macaristan-disislerinden-ihtilafa-iliskin-aciklama-ukrayna-rusyayi-yenemez-1081628180.html
Macaristan Dışişleri’nden ihtilafa ilişkin açıklama: 'Ukrayna Rusya’yı yenemez'
Macaristan Dışişleri’nden ihtilafa ilişkin açıklama: 'Ukrayna Rusya’yı yenemez'
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in Moskova ile çatışmada galip gelemeyeceğini belirtti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T18:05+0300
2024-03-12T18:05+0300
2024-03-12T18:05+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, The Washington Times gazetesine demecinde Kiev’in Moskova ile çatışmada galip gelemeyeceğini söyledi.“Rus ordusu şu anda güçlenip ilerlemekte olduğu için Ukrayna’nın Rusya ile bu çatışmayı kazanamayacağından eminiz” diyen Macar diplomat, aynı zamanda her şeyin barış müzakereleri ile sonuçlanacağına olan inancını dile getirdi.Macaristan’ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne silah teslim etmeyi reddeden tek NATO üyesi olduğunu bir kez daha vurgulayan Szijjarto, “Ne kadar çok silah tedarik edilecek olursa çatışmanın o kadar uzun süreceğinin ve o kadar çok insan öleceğinin bilincindeyiz. Ben, barışın sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Macaristan çatışmanın başlangıcından bu yana Rusya’nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımlara ve Ukrayna’ya silah gönderilmesine sürekli olarak karşı çıkıyor. Ülke yönetimi, Budapeşte’nin barış müzakerelerinin en kısa sürede başlatılmasından yana olduğunu defalarca vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/macaristan-scholz-kieve-taurus-vermeyecegini-soyleyerek-akillica-davrandi-1081470224.html
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macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, kiev, moskova, rusya, ukrayna
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, kiev, moskova, rusya, ukrayna
Macaristan Dışişleri’nden ihtilafa ilişkin açıklama: 'Ukrayna Rusya’yı yenemez'
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in Moskova ile çatışmada galip gelemeyeceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, The Washington Times gazetesine demecinde Kiev’in Moskova ile çatışmada galip gelemeyeceğini söyledi.
“Rus ordusu şu anda güçlenip ilerlemekte olduğu için Ukrayna’nın Rusya ile bu çatışmayı kazanamayacağından eminiz” diyen Macar diplomat, aynı zamanda her şeyin barış müzakereleri ile sonuçlanacağına olan inancını dile getirdi.
Macaristan’ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne silah teslim etmeyi reddeden tek NATO üyesi olduğunu bir kez daha vurgulayan Szijjarto, “Ne kadar çok silah tedarik edilecek olursa çatışmanın o kadar uzun süreceğinin ve o kadar çok insan öleceğinin bilincindeyiz. Ben, barışın sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Macaristan çatışmanın başlangıcından bu yana Rusya’nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımlara ve Ukrayna’ya silah gönderilmesine sürekli olarak karşı çıkıyor. Ülke yönetimi, Budapeşte’nin barış müzakerelerinin en kısa sürede başlatılmasından yana olduğunu defalarca vurgulamıştı.