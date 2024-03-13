Türkiye ve İran, serbest ticaret bölgesi oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dün bankalar arasında bir yarış vardı'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Patara’yı betonlaştıracak imar planı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
BRICS+ üyeliği Türkiye’nin önünü açacak
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Yunan adalarına vize muafiyeti Schengen engeline takıldı
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Başarılı olarak sunulan takımların gerçek istatistikleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçim anketlerinde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘3,5 milyar nüfuslu BRICS+ uluslarının tercihleri, dünyayı tabii ki değiştirecek’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis’ten Ukrayna'ya ‘beyaz bayrak’ mesajı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy karşıtı askerlerden radikal parti kurma planı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
18:33
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı komutanlar, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı, Batı’nın planlarını ortaya çıkardı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı
19:25
3 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
19:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat direktörü: Rusya, Ukrayna’da avantaj elde ediyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Muradov: Ticari deniz seferleri Türk ekonomisi için de önemli
20:06
2 dk
SESLİ HABER
NATO, Kırım’a bile üs kurmak istedi
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Alman hükümetinde çatlak
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
20:35
3 dk
SESLİ HABER
Macron’a uyarı: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli
20:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın duygu durumu haritası belli oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgan, Garipoğlu kararına ilişkin konuştu: Bu konu önümüzdeki günlerde yeniden gündemimize gelecek
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Glutenin zararları nedir?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
17:39
6 dk
SESLİ HABER
Macron, Scholz ve Tusk, Ukrayna için buluşuyor
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
18:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240313/turkiye-ve-iran-serbest-ticaret-bolgesi-olusturmak-uzere-mutabakat-zapti-imzaladi-1081653554.html
Türkiye ve İran, serbest ticaret bölgesi oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye ve İran, serbest ticaret bölgesi oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı
Sputnik Türkiye
Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Hüseyin Gerusi yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye'nin iki ülke arasında bir serbest ticaret bölgesi kurulmasına... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T12:41+0300
2024-03-13T12:41+0300
dünya
iran
türkiye
ibrahim reisi
recep tayyip erdoğan
mutabakat zaptı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080026987_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_bdf906151e1025e17dbf246b236c5a47.jpg
Gerusi açıklamasında, "İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest ekonomik bölge kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor ve ilgili mutabakat zabıtları imzalandı. Proje yakında tamamlanacak" açıklamasında bulundu.Koridorların Türkmenistan'ın Serahs kentinden İran'ın kuzeybatısında, Türkiye sınırına yakın Bazergan kentine ve İran'ın güneyindeki Çabahar kentinden Bazargan'ın batısında yer alan Maku kentine uzanacağını belirten Garusi, böylece iki yolun Bazargan kenti bölgesinde birleşeceğini ve daha sonra Türkiye'ye yöneleceğini sözlerine ekledi.Maku’nun Asya’yı Avrupa’ya bağlayan son nokta olduğunu belirten Gerusi, “Geçmişte bu bölge İpek Yolu haritasında yer alıyordu. Bu konu bu güzergahın lojistik, ticaret ve transit alanında iyi bir yatırım fırsatına sahip olduğunu gösteriyor” sözlerini kaydetti.Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Gerusi, İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest bölgenin kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, “Marand-Çeşme Süreyya-Iğdır-Kars hattının inşası iki ülkenin demiryolu geçişlerinde bir sıçramaya yol açabilir” yorumunda bulundu.Gerusi, söz konusu projelerin çalışmalarının tamamlandığını ve bu konudaki anlaşmaların iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalandığını belirtti.Ocak ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetle birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiye-ile-iran-arasinda-10-anlasma-imzalandi-1080005317.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080026987_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_093c2e0d7e28d8b884dd99db28d01517.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, türkiye, ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, mutabakat zaptı
iran, türkiye, ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, mutabakat zaptı

Türkiye ve İran, serbest ticaret bölgesi oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı

12:41 13.03.2024
© Sputnik / Osman Nuri CeritErdoğan ve Reisi
Erdoğan ve Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Hüseyin Gerusi yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye'nin iki ülke arasında bir serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik bir Mutabakat Zaptı imzaladığını ve projenin yakın gelecekte tamamlanacağını söyledi.
Gerusi açıklamasında, "İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest ekonomik bölge kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor ve ilgili mutabakat zabıtları imzalandı. Proje yakında tamamlanacak" açıklamasında bulundu.
Koridorların Türkmenistan'ın Serahs kentinden İran'ın kuzeybatısında, Türkiye sınırına yakın Bazergan kentine ve İran'ın güneyindeki Çabahar kentinden Bazargan'ın batısında yer alan Maku kentine uzanacağını belirten Garusi, böylece iki yolun Bazargan kenti bölgesinde birleşeceğini ve daha sonra Türkiye'ye yöneleceğini sözlerine ekledi.
Maku’nun Asya’yı Avrupa’ya bağlayan son nokta olduğunu belirten Gerusi, “Geçmişte bu bölge İpek Yolu haritasında yer alıyordu. Bu konu bu güzergahın lojistik, ticaret ve transit alanında iyi bir yatırım fırsatına sahip olduğunu gösteriyor” sözlerini kaydetti.
Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Gerusi, İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest bölgenin kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, “Marand-Çeşme Süreyya-Iğdır-Kars hattının inşası iki ülkenin demiryolu geçişlerinde bir sıçramaya yol açabilir” yorumunda bulundu.
Gerusi, söz konusu projelerin çalışmalarının tamamlandığını ve bu konudaki anlaşmaların iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalandığını belirtti.
Ocak ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetle birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
DÜNYA
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
24 Ocak, 19:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала