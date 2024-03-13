https://sputniknews.com.tr/20240313/turkiye-ve-iran-serbest-ticaret-bolgesi-olusturmak-uzere-mutabakat-zapti-imzaladi-1081653554.html
Türkiye ve İran, serbest ticaret bölgesi oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye ve İran, serbest ticaret bölgesi oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı
Sputnik Türkiye
Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Hüseyin Gerusi yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye'nin iki ülke arasında bir serbest ticaret bölgesi kurulmasına... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T12:41+0300
2024-03-13T12:41+0300
2024-03-13T12:41+0300
dünya
iran
türkiye
ibrahim reisi
recep tayyip erdoğan
mutabakat zaptı
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Gerusi açıklamasında, "İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest ekonomik bölge kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor ve ilgili mutabakat zabıtları imzalandı. Proje yakında tamamlanacak" açıklamasında bulundu.Koridorların Türkmenistan'ın Serahs kentinden İran'ın kuzeybatısında, Türkiye sınırına yakın Bazergan kentine ve İran'ın güneyindeki Çabahar kentinden Bazargan'ın batısında yer alan Maku kentine uzanacağını belirten Garusi, böylece iki yolun Bazargan kenti bölgesinde birleşeceğini ve daha sonra Türkiye'ye yöneleceğini sözlerine ekledi.Maku’nun Asya’yı Avrupa’ya bağlayan son nokta olduğunu belirten Gerusi, “Geçmişte bu bölge İpek Yolu haritasında yer alıyordu. Bu konu bu güzergahın lojistik, ticaret ve transit alanında iyi bir yatırım fırsatına sahip olduğunu gösteriyor” sözlerini kaydetti.Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Gerusi, İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest bölgenin kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, “Marand-Çeşme Süreyya-Iğdır-Kars hattının inşası iki ülkenin demiryolu geçişlerinde bir sıçramaya yol açabilir” yorumunda bulundu.Gerusi, söz konusu projelerin çalışmalarının tamamlandığını ve bu konudaki anlaşmaların iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalandığını belirtti.Ocak ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetle birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiye-ile-iran-arasinda-10-anlasma-imzalandi-1080005317.html
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iran, türkiye, ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, mutabakat zaptı
iran, türkiye, ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, mutabakat zaptı
Türkiye ve İran, serbest ticaret bölgesi oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı
Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Hüseyin Gerusi yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye'nin iki ülke arasında bir serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik bir Mutabakat Zaptı imzaladığını ve projenin yakın gelecekte tamamlanacağını söyledi.
Gerusi açıklamasında, "İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest ekonomik bölge kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor ve ilgili mutabakat zabıtları imzalandı. Proje yakında tamamlanacak" açıklamasında bulundu.
Koridorların Türkmenistan'ın Serahs kentinden İran'ın kuzeybatısında, Türkiye sınırına yakın Bazergan kentine ve İran'ın güneyindeki Çabahar kentinden Bazargan'ın batısında yer alan Maku kentine uzanacağını belirten Garusi, böylece iki yolun Bazargan kenti bölgesinde birleşeceğini ve daha sonra Türkiye'ye yöneleceğini sözlerine ekledi.
Maku’nun Asya’yı Avrupa’ya bağlayan son nokta olduğunu belirten Gerusi, “Geçmişte bu bölge İpek Yolu haritasında yer alıyordu. Bu konu bu güzergahın lojistik, ticaret ve transit alanında iyi bir yatırım fırsatına sahip olduğunu gösteriyor” sözlerini kaydetti.
Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Gerusi, İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest bölgenin kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, “Marand-Çeşme Süreyya-Iğdır-Kars hattının inşası iki ülkenin demiryolu geçişlerinde bir sıçramaya yol açabilir” yorumunda bulundu.
Gerusi, söz konusu projelerin çalışmalarının tamamlandığını ve bu konudaki anlaşmaların iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalandığını belirtti.
Ocak ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetle birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti.