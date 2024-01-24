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Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T19:51+0300
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dünya
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ibrahim reisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:
https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiye-iran-arasinda-10-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-erdogan-ve-reisi-basin-toplantisi-duzenliyor-1080003136.html
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recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, anlaşma, türkiye, iran
recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, anlaşma, türkiye, iran

Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı

19:51 24.01.2024
© AA / Mustafa KamacıTürkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı da bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:
1.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması
2.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
3.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
4.
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması
5.
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel Ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı
6.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi
7.
Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası
8.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı
9.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı
10.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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Erdoğan: İran'la PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha güçlendirilmesinin önemine değindik
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