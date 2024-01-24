https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiye-ile-iran-arasinda-10-anlasma-imzalandi-1080005317.html

Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T19:51+0300

2024-01-24T19:51+0300

2024-01-24T19:51+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

ibrahim reisi

anlaşma

türkiye

iran

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiye-iran-arasinda-10-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-erdogan-ve-reisi-basin-toplantisi-duzenliyor-1080003136.html

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recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, anlaşma, türkiye, iran