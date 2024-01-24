https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiye-iran-arasinda-10-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-erdogan-ve-reisi-basin-toplantisi-duzenliyor-1080003136.html

Erdoğan: İran'la PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha güçlendirilmesinin önemine değindik

Erdoğan: İran'la PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha güçlendirilmesinin önemine değindik

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanıı Erdoğan "İran ile ülkelerimizin ve bölgemizin... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T19:11+0300

2024-01-24T19:11+0300

2024-01-24T19:58+0300

türkiye

son dakika

recep tayyip erdoğan

ibrahim reisi

anlaşma

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Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının gündeminde Türkiye - İran ilişkileri ve Gazze vardı.Toplantıda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Komşumuz İran'la ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz" dedi."İran ile ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik" açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.İsrail-Filistin çatışmasına yönelik de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırılarının son bulması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık" dedi.Erdoğan'ın ardından konuşma gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Reisi ise "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz" ifadesini kullandı.Filistin konusunda Türk halkının zulme karşı duruşunun ve desteğinin takdire şayan olduğunu söyleyen Reisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabıkız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisiyi-resmi-torenle-karsiladi-1079994796.html

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