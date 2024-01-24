https://sputniknews.com.tr/20240124/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisiyi-resmi-torenle-karsiladi-1079994796.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşıladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T15:49+0300
2024-01-24T15:49+0300
2024-01-24T15:49+0300
dünya
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iran
recep tayyip erdoğan
ibrahim reisi
ankara
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Reisi'nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile İran milli marşı çalındı. Reisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrası Erdoğan ve Reisi, merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yer aldı.İkili görüşmeye geçildiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi daha sonra baş başa görüşmeye geçti.Erdoğan ve Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240124/iran-cumhurbaskani-reisi-ankaraya-geldi-1079992602.html
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türkiye, iran, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, ankara, cumhurbaşkanlığı külliyesi
türkiye, iran, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, ankara, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşıladı.
Reisi'nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile İran milli marşı çalındı. Reisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrası Erdoğan ve Reisi, merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Erdoğan ve Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına katılacak.