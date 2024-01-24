https://sputniknews.com.tr/20240124/iran-cumhurbaskani-reisi-ankaraya-geldi-1079992602.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geldi
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T14:48+0300
2024-01-24T14:48+0300
2024-01-24T14:48+0300
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iran
türkiye
ibrahim reisi
recep tayyip erdoğan
ankara
ortadoğu
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Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi.Reisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.Erdoğan ile Reisi arasındaki resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/irandan-yemene-saldirilar-baslatan-abdye-savasin-kapsami-genisleyecek-mesaji-1079945714.html
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iran, türkiye, ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, ankara, ortadoğu
iran, türkiye, ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, ankara, ortadoğu
İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geldi
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
Reisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile Reisi arasındaki resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.