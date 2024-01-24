https://sputniknews.com.tr/20240124/iran-cumhurbaskani-reisi-ankaraya-geldi-1079992602.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geldi

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geldi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T14:48+0300

2024-01-24T14:48+0300

2024-01-24T14:48+0300

dünya

iran

türkiye

ibrahim reisi

recep tayyip erdoğan

ankara

ortadoğu

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Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi.Reisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.Erdoğan ile Reisi arasındaki resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

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iran, türkiye, ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, ankara, ortadoğu