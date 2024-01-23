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İran’dan, Yemen'e saldırılar başlatan ABD'ye ‘savaşın kapsamı genişleyecek’ mesajı
İran’dan, Yemen'e saldırılar başlatan ABD'ye ‘savaşın kapsamı genişleyecek’ mesajı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Yemen'deki Husilere karşı İngiltere ile birlikte yeni saldırılar başlatan ABD'ye "savaşın kapsamının... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'deki durumla ilgili bugün düzenleyeceği toplantıya katılmak için New York'a giden Abdullahiyan, bölgedeki gelişmelere dair gazetecilere açıklama yaptı.ABD'nin İngiltere ile birlikte Yemen'deki Husilere karşı düzenlediği hava saldırılarına değinen Abdullahiyan, "ABD ve İngiltere'ye, bölgede barış ve güvenliği tehdit eden saldırılarının savaşın kapsamını genişleteceği konusunda mesaj ve ciddi uyarılar gönderdik" dedi.Abdullahiyan, New York’taki temasları sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da bir araya geldi.ABD ve İngiltere, 4 ülkenin desteğiyle Yemen'deki 8 Husi hedefini vurduğunu duyurmuştuABD ve İngiltere, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle yürüttükleri hava harekatı kapsamında Yemen'deki 8 Husi hedefini vurduklarını açıkladı.İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerine ait güçlerin adı geçen diğer 4 ülkenin de desteğiyle Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait bazı noktaları vurdukları belirtildi.Söz konusu hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve dolayısıyla küresel ticarete yönelik tehditlerini yok etmek amacıyla yapıldığı ifade edilen ortak açıklamada, Husilerin de 11 Ocak'tan bu yana koalisyon gemilerine yönelik balistik füze saldırıları ve ABD ticari gemilerine yönelik insansız hava araçlı saldırılar düzenlediği kaydedildi.Açıklamada, "Bugünkü saldırı özellikle Husilerin yer altı depolama sahasını ile füze ve hava gözetleme yetenekleriyle ilişkili yerleri hedef aldı" ifadeleri kullanılırken, vurulan hedef sayısının 8 olduğu kaydedildi.Kasım ayı ortasından bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 30'un üzerinde saldırı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplumun geniş fikir birliğinin bilincinde olarak, kurallara dayalı düzeni, seyrüsefer özgürlüğünü ve uluslararası ticareti korumaya, Husileri denizciler ve deniz ticaretine yönelik yaptıkları kabul edilemez ve yasa dışı saldırılardan sorumlu tutmaya kararlı, benzer düşüncelere sahip ülkelerden oluşan bir koalisyon olarak bir kez daha harekete geçtik" ifadelerine yer verildi.Açıklamada koalisyonun hedefinin bölgede tansiyonu düşürmek ve Kızıldeniz'de istikrarı sağlamak olduğu vurgulanarak, "Husilere uyarımızı tekrarlamak istiyoruz. Devam eden tehditler karşısında dünyanın en kritik su yollarından birindeki hayatları ve serbest ticaret akışını savunmaktan çekinmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Bunun ardından ABD ve İngiltere, Yemen'e 11 Ocak'ta hava saldırıları başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240121/abdnin-husilere-karsi-operasyonu-ideolojik-nedenlerle-baslattigi-iddiasi-1079866488.html
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İran’dan, Yemen'e saldırılar başlatan ABD'ye ‘savaşın kapsamı genişleyecek’ mesajı

12:35 23.01.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Yemen'deki Husilere karşı İngiltere ile birlikte yeni saldırılar başlatan ABD'ye "savaşın kapsamının genişleyeceği" konusunda uyarı mesajı gönderdiklerini söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'deki durumla ilgili bugün düzenleyeceği toplantıya katılmak için New York'a giden Abdullahiyan, bölgedeki gelişmelere dair gazetecilere açıklama yaptı.
ABD'nin İngiltere ile birlikte Yemen'deki Husilere karşı düzenlediği hava saldırılarına değinen Abdullahiyan, "ABD ve İngiltere'ye, bölgede barış ve güvenliği tehdit eden saldırılarının savaşın kapsamını genişleteceği konusunda mesaj ve ciddi uyarılar gönderdik" dedi.
Abdullahiyan, New York’taki temasları sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da bir araya geldi.

ABD ve İngiltere, 4 ülkenin desteğiyle Yemen'deki 8 Husi hedefini vurduğunu duyurmuştu

ABD ve İngiltere, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle yürüttükleri hava harekatı kapsamında Yemen'deki 8 Husi hedefini vurduklarını açıkladı.
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerine ait güçlerin adı geçen diğer 4 ülkenin de desteğiyle Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait bazı noktaları vurdukları belirtildi.
Söz konusu hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve dolayısıyla küresel ticarete yönelik tehditlerini yok etmek amacıyla yapıldığı ifade edilen ortak açıklamada, Husilerin de 11 Ocak'tan bu yana koalisyon gemilerine yönelik balistik füze saldırıları ve ABD ticari gemilerine yönelik insansız hava araçlı saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, "Bugünkü saldırı özellikle Husilerin yer altı depolama sahasını ile füze ve hava gözetleme yetenekleriyle ilişkili yerleri hedef aldı" ifadeleri kullanılırken, vurulan hedef sayısının 8 olduğu kaydedildi.
Kasım ayı ortasından bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 30'un üzerinde saldırı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplumun geniş fikir birliğinin bilincinde olarak, kurallara dayalı düzeni, seyrüsefer özgürlüğünü ve uluslararası ticareti korumaya, Husileri denizciler ve deniz ticaretine yönelik yaptıkları kabul edilemez ve yasa dışı saldırılardan sorumlu tutmaya kararlı, benzer düşüncelere sahip ülkelerden oluşan bir koalisyon olarak bir kez daha harekete geçtik" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada koalisyonun hedefinin bölgede tansiyonu düşürmek ve Kızıldeniz'de istikrarı sağlamak olduğu vurgulanarak, "Husilere uyarımızı tekrarlamak istiyoruz. Devam eden tehditler karşısında dünyanın en kritik su yollarından birindeki hayatları ve serbest ticaret akışını savunmaktan çekinmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Bunun ardından ABD ve İngiltere, Yemen'e 11 Ocak'ta hava saldırıları başlattı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
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ABD’nin Husilere karşı operasyonu ideolojik nedenlerle başlattığı iddiası
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