https://sputniknews.com.tr/20240313/toplu-tasimaya-iliskin-kanun-teklifi-meclis-acildiginda-gundeme-gelecek-1081668613.html

Toplu taşımaya ilişkin kanun teklifi: Meclis açıldığında gündeme gelecek

Toplu taşımaya ilişkin kanun teklifi: Meclis açıldığında gündeme gelecek

Sputnik Türkiye

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, toplu taşımaya ilişkin kanun teklifinin... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T19:45+0300

2024-03-13T19:45+0300

2024-03-13T19:45+0300

türkiye

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türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

ak parti kızılcahamam kampı

ak parti

trabzon

adil karaismailoğlu

istanbul

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AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birinin toplu taşıma olduğunu, gün içinde trafikte geçirilen zaman ne kadar azalırsa insanların o kadar mutlu ve huzurlu olacaklarını ifade etti.Şehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmanın, kaliteli, güvenli ve ekonomik toplu taşımayla mümkün olabileceğini belirten Karaismailoğlu, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde bunun ilk ayağı metrolar, tramvaylar, raylı sistemlerdir. Fizibilitesi uygun olan yerlerde raylı sistem yatırımlarımızı bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte lastik tekerlekli toplu taşımanın da buna paralel geliştirilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.'Esnafımızın oradaki haklarının korunması açısından yaptığımız çalışmayı tamamladık'Raylı sistem hatlarını yeterli kilometrelere ulaştırdıktan sonra bunları lastik tekerlekli araçlarla entegre şekilde çalıştırmanın önemine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:'Mülkiyetle alakalı tartışmaları ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık'Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, minibüs, otobüs ve taksilerin, ticari plaka ve hat tahsisiyle toplu taşıma hizmeti sunabildiğini anlatarak, mevcut durumda plaka sahibi esnafın yaşadığı mülkiyet sorununu çözmeyi amaçladıklarını aktardı. Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:Toplu taşımanın kaliteli ve güvenli olması halinde vatandaşın şahsi aracını kullanmayacağını, bunun da trafik sorununa çözüm üreteceğini belirten Karaismailoğlu, "Şehirlerde yaşamı kolaylaştırmanın, şehre konfor ve güvenlik katmanın yolu toplu taşımayı geliştirmektir" görüşünü paylaştı.Karaismailoğlu, özel taşımacıların, esnafın beklediğini; yaptıkları işin karşılığını almalarını sağlamak ve tedirginlikler ile tartışmaları ortadan kaldırmak için teklifin Meclis açıldığında gündeme geleceğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231222/istanbul-icin-uyari-once-saganak-sonra-firtina-bekleniyor-deniz-ulasiminda-bazi-seferler-iptal--1078732902.html

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tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), ak parti kızılcahamam kampı, ak parti, trabzon, adil karaismailoğlu, istanbul