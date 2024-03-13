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https://sputniknews.com.tr/20240313/toplu-tasimaya-iliskin-kanun-teklifi-meclis-acildiginda-gundeme-gelecek-1081668613.html
Toplu taşımaya ilişkin kanun teklifi: Meclis açıldığında gündeme gelecek
Toplu taşımaya ilişkin kanun teklifi: Meclis açıldığında gündeme gelecek
Sputnik Türkiye
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, toplu taşımaya ilişkin kanun teklifinin... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T19:45+0300
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AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birinin toplu taşıma olduğunu, gün içinde trafikte geçirilen zaman ne kadar azalırsa insanların o kadar mutlu ve huzurlu olacaklarını ifade etti.Şehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmanın, kaliteli, güvenli ve ekonomik toplu taşımayla mümkün olabileceğini belirten Karaismailoğlu, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde bunun ilk ayağı metrolar, tramvaylar, raylı sistemlerdir. Fizibilitesi uygun olan yerlerde raylı sistem yatırımlarımızı bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte lastik tekerlekli toplu taşımanın da buna paralel geliştirilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.'Esnafımızın oradaki haklarının korunması açısından yaptığımız çalışmayı tamamladık'Raylı sistem hatlarını yeterli kilometrelere ulaştırdıktan sonra bunları lastik tekerlekli araçlarla entegre şekilde çalıştırmanın önemine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:'Mülkiyetle alakalı tartışmaları ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık'Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, minibüs, otobüs ve taksilerin, ticari plaka ve hat tahsisiyle toplu taşıma hizmeti sunabildiğini anlatarak, mevcut durumda plaka sahibi esnafın yaşadığı mülkiyet sorununu çözmeyi amaçladıklarını aktardı. Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:Toplu taşımanın kaliteli ve güvenli olması halinde vatandaşın şahsi aracını kullanmayacağını, bunun da trafik sorununa çözüm üreteceğini belirten Karaismailoğlu, "Şehirlerde yaşamı kolaylaştırmanın, şehre konfor ve güvenlik katmanın yolu toplu taşımayı geliştirmektir" görüşünü paylaştı.Karaismailoğlu, özel taşımacıların, esnafın beklediğini; yaptıkları işin karşılığını almalarını sağlamak ve tedirginlikler ile tartışmaları ortadan kaldırmak için teklifin Meclis açıldığında gündeme geleceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/istanbul-icin-uyari-once-saganak-sonra-firtina-bekleniyor-deniz-ulasiminda-bazi-seferler-iptal--1078732902.html
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tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), ak parti kızılcahamam kampı, ak parti, trabzon, adil karaismailoğlu, istanbul
tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), ak parti kızılcahamam kampı, ak parti, trabzon, adil karaismailoğlu, istanbul

Toplu taşımaya ilişkin kanun teklifi: Meclis açıldığında gündeme gelecek

19:45 13.03.2024
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİRİstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, toplu taşımaya ilişkin kanun teklifinin hazırlıklarının tamamlandığını; Meclis açıldığında gündeme geleceğini bildirdi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birinin toplu taşıma olduğunu, gün içinde trafikte geçirilen zaman ne kadar azalırsa insanların o kadar mutlu ve huzurlu olacaklarını ifade etti.
Şehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmanın, kaliteli, güvenli ve ekonomik toplu taşımayla mümkün olabileceğini belirten Karaismailoğlu, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde bunun ilk ayağı metrolar, tramvaylar, raylı sistemlerdir. Fizibilitesi uygun olan yerlerde raylı sistem yatırımlarımızı bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte lastik tekerlekli toplu taşımanın da buna paralel geliştirilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'Esnafımızın oradaki haklarının korunması açısından yaptığımız çalışmayı tamamladık'

Raylı sistem hatlarını yeterli kilometrelere ulaştırdıktan sonra bunları lastik tekerlekli araçlarla entegre şekilde çalıştırmanın önemine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Başta belediyelerimizin işlettiği otobüsler olmak üzere özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksiler belli kaideler ve kurallar çerçevesinde hem müşteri hem de sürücü memnuniyetini sağlayacak şekilde kaliteli ve güvenli hizmet vermeli. Bunun altyapısını oluşturmak için komisyonumuzda çalışmalar yapıyoruz. Taksiler, minibüsler ve özel halk otobüslerinin mülkiyetle alakalı da bir talepleri var. Yıllardır bu işi yapan esnafımızın oradaki haklarının korunması açısından yaptığımız çalışmayı tamamladık."

'Mülkiyetle alakalı tartışmaları ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık'

Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, minibüs, otobüs ve taksilerin, ticari plaka ve hat tahsisiyle toplu taşıma hizmeti sunabildiğini anlatarak, mevcut durumda plaka sahibi esnafın yaşadığı mülkiyet sorununu çözmeyi amaçladıklarını aktardı. Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bazı belediyelerimiz, yetkisi olmadığı halde çalışmakta olan araçlarımızın üzerinden yeni ihaleler yapma teşebbüsünde bulundular. Tabii ki bu esnafımızı tedirgin etti. Bunu düzenlemek için taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafımızın yaptığı işin mülkiyetiyle alakalı sorunu, tartışmaları ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık. Aslında bunu Meclis tatil olmadan önce hazırlamıştık ama yetişmedi. Hem esnafla hem derneklerle hem de kurumlarla ortak bir çalışma yaparak tamamladık. Bunu Meclis gündemine getirdiğimizde esnafımız rahatlayacak ve kaliteli hizmet verecek. Bunun sonucunda kaliteli bir hizmet aldığı için vatandaşımızın memnuniyeti artacak."
Toplu taşımanın kaliteli ve güvenli olması halinde vatandaşın şahsi aracını kullanmayacağını, bunun da trafik sorununa çözüm üreteceğini belirten Karaismailoğlu, "Şehirlerde yaşamı kolaylaştırmanın, şehre konfor ve güvenlik katmanın yolu toplu taşımayı geliştirmektir" görüşünü paylaştı.
Karaismailoğlu, özel taşımacıların, esnafın beklediğini; yaptıkları işin karşılığını almalarını sağlamak ve tedirginlikler ile tartışmaları ortadan kaldırmak için teklifin Meclis açıldığında gündeme geleceğini vurguladı.
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