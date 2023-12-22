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İstanbul için uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor, deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi
İstanbul için uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor, deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi
AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. Yarın öğle saatlerinden itibaren görülmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına için uyardı.AKOM tarafından yapılan açıklamada rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, fırtınaya karşı tedbir alınması yönünde uyarıda bulunuldu.AKOM verilerine göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi beklendiği kaydedildi.Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının da tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bazı vapur seferleri iptal edildiAyrıca Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
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İstanbul için uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor, deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

16:33 22.12.2023 (güncellendi: 16:36 22.12.2023)
© AADeniz, dalga, vapur
Deniz, dalga, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. Yarın öğle saatlerinden itibaren görülmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına için uyardı.
AKOM tarafından yapılan açıklamada rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, fırtınaya karşı tedbir alınması yönünde uyarıda bulunuldu.
AKOM verilerine göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi beklendiği kaydedildi.
Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının da tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Bazı vapur seferleri iptal edildi

Ayrıca Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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