https://sputniknews.com.tr/20231222/saganak-yagislara-dikkat-bugun-hava-nasil-olacak--1078708295.html

Sağanak yağışlara dikkat: Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağışlara dikkat: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Aralık günü hava tahminlerini açıkladı. Yurdun genelinde yağmur bekleniyor. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hava durumu

sağanak yağış

istanbul hava durumu

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Türkiye'nin birçok bölgesinde yoğun ve kuvvetli derecede yağmur beklenirken, özellikle Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağışlara karşın dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu illerde cumartesi gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmur olacağını ve yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzlara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Antalya il genelinde bugün öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Havanın olumsuz etkisi nedeniyle uçaklar ve yolculuklar hakkında da uyarı verildi. İstanbul'da hava nasıl olacak? Marmara bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da hava sıcaklığının 13 derece olacağı, gün içinde ise öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı yağmur bekleniyor. İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de ise çok bulutlu bir hava beklenirken, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da hava nasıl olacak? İç Anadolu'da aralıklı ve sağanak yağış yanında, kuvvetli rüzgar bekleniyor.Ankara'da ise hava durumu 9 derece olacağı, havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

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