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https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1078707110.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan, "(Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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asgari ücret
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere 11 Aralık'ta çalışmalarına başladığını söyleyerek "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu.
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asgari ücret
asgari ücret

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

01:45 22.12.2023 (güncellendi: 02:00 22.12.2023)
© AA Vedat Işıkhan
 Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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Bakan Işıkhan, "(Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere 11 Aralık'ta çalışmalarına başladığını söyleyerek "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.
Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu.
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