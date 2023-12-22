https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1078707110.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan, "(Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T01:45+0300
2023-12-22T01:45+0300
2023-12-22T02:00+0300
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075496862_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e2d0d27584e1e676d9c142812e5c29c8.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere 11 Aralık'ta çalışmalarına başladığını söyleyerek "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075496862_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_29bd1bf61e7f3e49f510e1b4d15f0939.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asgari ücret
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
01:45 22.12.2023 (güncellendi: 02:00 22.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Işıkhan, "(Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere 11 Aralık'ta çalışmalarına başladığını söyleyerek "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.
Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu.