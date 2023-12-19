https://sputniknews.com.tr/20231219/fatih-portakaldan-asgari-ucret-icin-rakam-oh-be-once-ben-duyurdum-diyerek-acikladi-1078587565.html

Fatih Portakal'dan asgari ücret için rakam: 'Oh be önce ben duyurdum' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret için rakam: 'Oh be önce ben duyurdum' diyerek açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası Türk-İş, masada herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Söz konusu açıklamaya tepki gösteren gazeteci... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T07:18+0300

2023-12-19T07:18+0300

2023-12-19T07:23+0300

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Hem asgari ücretlileri hem ailelerini hem de çalışan bütün herkesi etkileyecek olan 2024 asgari ücreti için çalışmalar devam ediyor. Görüşmelerin ikincisi bugün tamamlandı. Ancak masaya rakam gelmemesi tepki çekti. Gelen eleştiriler içinde en dikkat çekicisi gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portakal, rakam konuşulmamasına isyan ettiği paylaşımında asgari ücret için tahminini de yazdı.Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının ardından, “Rakam belirli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli. Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231218/asgari-ucrette-ikinci-toplanti-sona-erdi-rakam-konusuldu-mu-1078577294.html

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