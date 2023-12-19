https://sputniknews.com.tr/20231219/fatih-portakaldan-asgari-ucret-icin-rakam-oh-be-once-ben-duyurdum-diyerek-acikladi-1078587565.html
Fatih Portakal'dan asgari ücret için rakam: 'Oh be önce ben duyurdum' diyerek açıkladı
Fatih Portakal'dan asgari ücret için rakam: 'Oh be önce ben duyurdum' diyerek açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası Türk-İş, masada herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Söz konusu açıklamaya tepki gösteren gazeteci... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T07:18+0300
2023-12-19T07:18+0300
2023-12-19T07:23+0300
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Hem asgari ücretlileri hem ailelerini hem de çalışan bütün herkesi etkileyecek olan 2024 asgari ücreti için çalışmalar devam ediyor. Görüşmelerin ikincisi bugün tamamlandı. Ancak masaya rakam gelmemesi tepki çekti. Gelen eleştiriler içinde en dikkat çekicisi gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portakal, rakam konuşulmamasına isyan ettiği paylaşımında asgari ücret için tahminini de yazdı.Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının ardından, “Rakam belirli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli. Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231218/asgari-ucrette-ikinci-toplanti-sona-erdi-rakam-konusuldu-mu-1078577294.html
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Fatih Portakal'dan asgari ücret için rakam: 'Oh be önce ben duyurdum' diyerek açıkladı
07:18 19.12.2023 (güncellendi: 07:23 19.12.2023)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası Türk-İş, masada herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Söz konusu açıklamaya tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret için rakam verdi.
Hem asgari ücretlileri
hem ailelerini hem de çalışan bütün herkesi etkileyecek olan 2024 asgari ücreti
için çalışmalar devam ediyor. Görüşmelerin
ikincisi bugün tamamlandı. Ancak masaya rakam
gelmemesi tepki çekti. Gelen eleştiriler içinde en dikkat çekicisi gazeteci Fatih Portakal
'dan geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portakal, rakam konuşulmamasına isyan ettiği paylaşımında asgari ücret için tahminini de yazdı.
Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:
Türk-İş yetkilisi “asgari ücrette rakam konuşulmadı” diyor. Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz? İşin gerçeği şu: işveren ve işçi temsilcileri formaliteyi yerine getiriyor. Bugünün TR’inde rakam belirleme güçleri yok. Rakamı iktidar belirleyecek. İkisi de “kabul” diyecek. Nokta! Yine yazıyorum: yeni ücret 16.500/16.900 TL arası olacak. Oh be, bu yılın asgari ücretini iktidardan önce açıkladım ya!
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının ardından, “Rakam belirli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli. Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli” ifadelerini kullanmıştı.